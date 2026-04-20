Telangana Weather: ఒకవైపు ఎండలు, మరోవైపు దంచికొట్టనున్న వానలు.. తెలంగాణకు ఐఎండీ ఏంచెప్పిందంటే..?

Heavy rains and summer heatwave alert for Telangana: తెలంగాణలో కొన్ని రోజులుగా వాతావరణం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. మరోవైపు అప్పుడే వానలు పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో వాతావరణ కేంద్రం కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. జనాలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఉక్కపోతతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. అంతే కాకుండా, అవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని వాతావరణ కేంద్రం ఇప్పటికే అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. మరోవైపు గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 40 నుంచి 44 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలను నమోదవుతున్నాయ. చాలా మంది ఎండవేడి ప్రభావంతో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒకవైపు ఎండల నేపథ్యంలో 11 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు ఎవరు కూడా బైటకు వెళ్లకూడదని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.
మరోవైపు సందట్లో సడేమియాలాగా కుండ పొతగా వానలు కూడా కురుస్తున్నాయి. వానల ప్రభావంతో రైతన్నలు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అంతే కాకుండా బంగాళ ఖాతాంలో ద్రోణి , క్యూములో నింబర్ మేఘాల ప్రభావంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
ఉమ్మడి ఖమ్మం, మహబాబూ నగర్, నల్గొండ, హైదరాబాద్, మెదక్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మహబూబాబాద్ జిల్లాలలో ఉరుములు , మెరుపులతో కూడిన వానలు, వడగళ్ల వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ఒకవైపు ఉక్కపోతతో మరోవైపు అప్పుడే భారీ వర్షాలతో భిన్నమైన వాతావరణ ప్రభావంతో జనాలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు.
రైతన్నలు కూడా ఈ విషయంలో తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా వాతావరణంలో ఈ మార్పులతో జాగ్రత్తలు పాటించాలని ప్రజలకు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చిన్న పిల్లలు, వయసులో పెద్దవారు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ మహా నగరంలో కూడా తరచుగా ఎండలు, వర్షాలతో జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది.
