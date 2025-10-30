English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral Video: రూ.4 వేల పింఛన్‌ ఎక్కడ.. మంత్రిని ప్రశ్నించిన వృద్ధురాలు

Where Is Pension Hike Rs 4000 Old Lady Questions To Minister Video Goes Viral: ఎన్నికల ప్రచారంలోకి వెళ్తున్న కాంగ్రెస్‌ నాయకులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. మొన్నం పొన్నం, వివేక్‌ తాజాగా.. జూపల్లి కృష్ణారావుకు పరాభవం ఎదురైంది. ఓ వృద్ధురాలు ఎలాంటి బెరుకు లేకుండా మంత్రిని నిలదీసింది. హామీలపై ప్రశ్నించడం వైరల్‌గా మారింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 30, 2025, 08:54 PM IST

Viral Video: రూ.4 వేల పింఛన్‌ ఎక్కడ.. మంత్రిని ప్రశ్నించిన వృద్ధురాలు

Old Lady vs Minister: అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం అన్నింటిలో ఘోర వైఫల్యం చెంది తీవ్ర ప్రజా వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటోంది. ఎక్కడికక్కడ ప్రజలు నిలదీస్తుండడంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు భయపడుతోంది. ఈ క్రమంలో అనివార్యంగా వచ్చిన జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో ప్రజల నుంచి ఘోర పరాభవం ఎదుర్కొంటోంది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులను ప్రజలు ఎక్కడికక్కడ నిలదీస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ వృద్ధురాలు మంత్రినే నిలదీశారు. ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

Also Read: Govt Employees Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో జాక్‌పాట్‌.. 4 శాతం డీఏ పెంపు

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్‌ గురువారం ప్రచారం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలోని ఎర్రగడ్డ డివిజన్‌లో ప్రచారం చేస్తుండగా ఓ ఇంటికి వెళ్లారు. అక్కడ వృద్ధురాలు జూపల్లి, నవీన్‌ను నిలదీశారు. ఆరు గ్యారంటీల్లో ఇస్తామన్న పింఛన్‌ పెంపు ఏమైందని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన రూ.4 వేల పెన్షన్ ఎక్కడ అని వృద్ధురాలు ముఖం పట్టుకుని అడిగారు.

Also Read: Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

'కరెంట్ బిల్లు ఫ్రీ అన్నారు... కరెంట్ బిల్లు వస్తుంది' అని మంత్రి జూపల్లిని వృద్ధురాలు ఎలాంటి బెరుకు లేకుండా నిలదీశారు. ఎన్నికల సమయంలో వచ్చి ఓట్లు అడగడం తప్ప మిగిలిన సమయంలో పట్టించుకోరా అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వృద్ధురాలు నిలదీస్తుండడంతో మంత్రి జూపల్లి, అభ్యర్థి నవీన్‌ యాదవ్‌ తెల్లముఖం వేశారు. ఆమెను నిలువరించే ప్రయత్నం చేసినా కూడా పెద్దావిడ ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నారు. ఆమెకు సమాధానం చెప్పలేక ఏదో కవర్‌ చేసుకోబోయి అక్కడి నుంచి జూపల్లి కృష్ణారావు, నవీన్‌ యాదవ్‌ పరారయ్యారు.

Also Read: Gold Investment: గోల్డ్ ధరలు ఢమాల్‌.. ఈ సమయంలో బంగారం అమ్మాలా? కొత్త బంగారం కొనాలా?

ఇలాంటి పరాభవం మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్‌, గడ్డం వివేక్‌లకు ఎదురైంది. ఎర్రగడ్డ రైతు బజార్‌లో ప్రచారానికి వెళ్లిన వారిద్దరూ రైతులతో మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరగా.. 'యూరియా ఏదయ్యా?' అని మహిళా రైతు ప్రశ్నించారు. ఆమె ప్రశ్నకు విస్తుపోయిన మంత్రులు నోట మాట రాలేదు. కొద్దిసేపటికి తేరుకున్నాక ఏదో సమాధానం చెప్పి ఆమెను దాటుకుని ముందుకు వెళ్లారు. ఇలా వరుసగా కాంగ్రెస్‌ ప్రజాప్రతినిధులకు పరాభవం ఎదురైంది.

Also Read: School Holiday: బిగ్‌ బ్రేకింగ్‌.. ఏపీలో 31 వరకు అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు బంద్‌!

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రతి సర్వేలో ఇలాంటి ఫలితాలే వస్తుండడంతో మాగంటి సునీత గెలుపుపై ధీమాతో ఉన్నారు. అయితే మెజార్టీ భారీగా రాబట్టుకునేందుకు గులాబీ పార్టీ వ్యూహం రచిస్తోంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ పార్టీ నాయకత్వానికి దిశానిర్దేశం చేసిన విషయం తెలిసిందే. కేసీఆర్‌ వ్యూహాన్ని మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావుతోపాటు ఇతర పార్టీ నాయకత్వం పాటిస్తోంది.

