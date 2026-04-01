Wife brutally attacks on her husband with lover in Hyderabad: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు మరీ దారుణాలకు పాల్పడుతున్నాయి. ఒకర్ని మరోకరు ప్రేమించి పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లిళ్లు చేసుకుని ఘోరాలు చేస్తున్నారు. కట్టుకున్న వాళ్లను కాటికి పంపే కార్యక్రమమే ఎజెండాగా పెట్టుకున్నవారిలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. చిన్న చిన్న గొడవలు, బేధాభి ప్రాయాలకే దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలుపెట్టుకుని కట్టుకున్న వారిని హత్యలు చేస్తున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలు, ఇతర సమస్యలతో సుపారీలు ఇచ్చి మరీ చంపించేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
హైదరాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఒక ఘటన సంచలనంగా మారింది. భద్రాద్రి కొత్త గూడెం పాల్వంచ మండలం పరిధిలోని మొండికట్ట గ్రామంకు చెంది గడి కోట ప్రసాద్ , కృష్ణవేణికి దంపతులు. వీరిద్దరు కూలి పనులు చేసుకునే వారు. వీరికి ఇద్దరు సంతానం.అయితే.. ఇటీవల వీరి మధ్య తగాదాలు మొదలయ్యాయి. భర్తను వదిలేసిన ఆరునెలలుగా కృష్ణవేణి హైదరాబాద్ లోని బొడుప్పల్ లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో భర్త తరచుగా ఆమెకు ఫోన్ లు చేసి, బంధువులతో ఇంటికి రావాలని బలవంతం పెట్టేవాడు. కానీ అప్పటికే ఆమె మరో వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది.
తనను వేధిస్తున్న భర్త అడ్డు ఎలా అయిన తొలగించుకోవాలని భార్య కన్నింగ్ ప్లాన్ వేసింది. ప్రేమగా మాట్లాడినట్లు చేసిన కృష్ణవేణి తన భర్తను హైదరాబాద్ కు రప్పించింది. ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి తన ప్రియుడితో దారుణంగా దాడి చేసింది. కర్రలు, రాడ్ లతో అతడ్ని ఇష్టమున్నట్లు కొట్టారు. దీంతో అతనువారి బారి నుంచి తప్పించుకుని సొంతూరుకు వెళ్లిపోయాడు. అతడ్ని కుటుంబ సభ్యులు స్థానిక ఆస్పత్రులలో చూపించారు.
కానీ అంతర్గత అవయవాలు దెబ్బతీనడంతో ఖమ్మం లేదా వరంగల్ పెద్దాసుపత్రులకు తీసుకెళ్లమన్నారు. దీంతో బంధువులు ఖమ్మంకు తరలిస్తుండగా తీవ్రఅపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయి దుర్మరణం చెందాడు. కట్టుకున్న భార్య, ప్రియుడు దాడి వల్ల అతగాడు చనిపోయినట్లు కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు ఫోన్ నెంబర్ ఆధారంగా కృష్ణవేణిని, ఆమె ప్రియుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
