Hyderabad: పడక సుఖంకు అడ్డొస్తున్నాడని భార్య కన్నింగ్ స్కెచ్.. కట్టుకున్న భర్తను హైదరాబాద్‌కు పిలిచి మరీ.!.

Wife kills her husband in Hyderabad: పాల్వంచకు చెందిన వివాహిత తన భర్తతో గొడవలు పడి ఆరునెలలుగా హైదరాబాద్ లోని బొడుప్పల్ లో నివాసం ఉంటుంది.ఈ క్రమంలో భర్తను తన ఇంటికి రప్పించి మాయ మాటలు చెప్పి దారుణానికి పాల్పడింది. ఈ ఘటనపై సభ్య సమాజం అసలు ఎటుపోతుందని జనాలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 1, 2026, 04:43 PM IST
Vivo T4 5g: రూ.26 వేల Vivo T4 5G కేవలం రూ.7,449కే.. ఎలాగో తెలుసుకోండి!
5
Vivo T4 Pro
Vivo T4 5g: రూ.26 వేల Vivo T4 5G కేవలం రూ.7,449కే.. ఎలాగో తెలుసుకోండి!
Bank Auto Sweep Facility: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బంపర్ ఆఫర్! ఆటో స్వీప్ సౌకర్యంతో మీ సేవింగ్స్ అకౌంట్‌పై భారీ వడ్డీ.. ఎలాగో తెలుసా?
5
banking
Bank Auto Sweep Facility: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బంపర్ ఆఫర్! ఆటో స్వీప్ సౌకర్యంతో మీ సేవింగ్స్ అకౌంట్‌పై భారీ వడ్డీ.. ఎలాగో తెలుసా?
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్‌ జయంతి ఎప్పుడు? ఏప్రిల్‌ 1 లేదా 2? శుభముహూర్తం, పూజ విధానం..!
5
Hanuman Jayanti 2026 date
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్‌ జయంతి ఎప్పుడు? ఏప్రిల్‌ 1 లేదా 2? శుభముహూర్తం, పూజ విధానం..!
Prakash Raj: ప్రకాష్ రాజ్ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం.. ఏమైందంటే..?
5
Prakash Raj mother death
Prakash Raj: ప్రకాష్ రాజ్ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం.. ఏమైందంటే..?
Wife brutally attacks on her husband with lover in Hyderabad: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు మరీ దారుణాలకు పాల్పడుతున్నాయి. ఒకర్ని మరోకరు ప్రేమించి పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లిళ్లు చేసుకుని ఘోరాలు చేస్తున్నారు.  కట్టుకున్న వాళ్లను కాటికి పంపే కార్యక్రమమే ఎజెండాగా పెట్టుకున్నవారిలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. చిన్న చిన్న గొడవలు, బేధాభి ప్రాయాలకే దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో  కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలుపెట్టుకుని కట్టుకున్న వారిని హత్యలు చేస్తున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలు, ఇతర సమస్యలతో సుపారీలు ఇచ్చి మరీ చంపించేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో  ఉంటున్నాయి.

హైదరాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఒక ఘటన సంచలనంగా మారింది. భద్రాద్రి కొత్త గూడెం పాల్వంచ మండలం పరిధిలోని మొండికట్ట గ్రామంకు చెంది గడి కోట  ప్రసాద్ , కృష్ణవేణికి దంపతులు. వీరిద్దరు కూలి పనులు చేసుకునే వారు. వీరికి ఇద్దరు సంతానం.అయితే.. ఇటీవల వీరి మధ్య తగాదాలు మొదలయ్యాయి. భర్తను వదిలేసిన ఆరునెలలుగా కృష్ణవేణి హైదరాబాద్ లోని బొడుప్పల్ లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో భర్త తరచుగా ఆమెకు ఫోన్ లు చేసి, బంధువులతో ఇంటికి రావాలని బలవంతం పెట్టేవాడు. కానీ అప్పటికే ఆమె మరో వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది.

తనను వేధిస్తున్న భర్త అడ్డు ఎలా అయిన తొలగించుకోవాలని భార్య కన్నింగ్ ప్లాన్ వేసింది. ప్రేమగా మాట్లాడినట్లు చేసిన కృష్ణవేణి తన భర్తను హైదరాబాద్ కు రప్పించింది. ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి తన ప్రియుడితో దారుణంగా దాడి చేసింది. కర్రలు, రాడ్ లతో అతడ్ని ఇష్టమున్నట్లు కొట్టారు. దీంతో అతనువారి బారి నుంచి తప్పించుకుని సొంతూరుకు వెళ్లిపోయాడు. అతడ్ని కుటుంబ సభ్యులు స్థానిక ఆస్పత్రులలో చూపించారు.

Read more: Bengaluru Couple Death: ఇంట్లో భర్త ఆత్మహత్య.. 17వ ఫ్లోర్‌ నుంచి దూకిన భార్య

కానీ అంతర్గత అవయవాలు దెబ్బతీనడంతో ఖమ్మం లేదా వరంగల్ పెద్దాసుపత్రులకు తీసుకెళ్లమన్నారు. దీంతో బంధువులు ఖమ్మంకు తరలిస్తుండగా తీవ్రఅపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయి దుర్మరణం చెందాడు. కట్టుకున్న భార్య, ప్రియుడు దాడి వల్ల అతగాడు చనిపోయినట్లు కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు ఫోన్ నెంబర్ ఆధారంగా కృష్ణవేణిని, ఆమె ప్రియుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

