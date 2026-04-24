Kadapa: ప్రియుడితో తన సుఖానికి అడ్డొస్తున్నాడని.. 14 తులాల బంగారం ఇచ్చి మరీ భర్తను.!..

Wife plan to murder her husband with supari gang in Kadapa: ఇటీవల సమాజంలో భార్యభర్తలకు చెందిన అనేక దారుణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్నిచోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తలను పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రతి రోజు ఇలాంటి ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. వీరి వల్ల సమాజంలో చాలా మంది పెళ్లంటేనే భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. పెళ్లిళ్లు చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండకుండా ఎఫైర్ లు పెట్టుకుని నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తమ కామవాంఛలకు అడ్డువస్తే కట్టుకున్న వారిని సైతం ఖతం చేసేందుకు కొన్ని జంటలు వెనుకాడటంలేదు.
ఈ క్రమంలో కడప జిల్లా ప్రొద్దూటూరు మండలం లింగాపురం గ్రామానికి చెందిన ఈశ్వర్ రెడ్డి, శిల్పారెడ్డి భార్యాభర్తలు. ఇటీవల ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న నాగ సుధీర్ అనే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. ఈ విషయం తెలిసి భర్త ఈశ్వర్ రెడ్డి భార్యను మందలించాడు.
దీనితో భర్త అడ్డు తొలగించుకుంటే ప్రియుడితో హ్యాపీగా ఉండొచ్చని భావించిన భార్య శిల్పా రెడ్డి, ప్రియుడు నాగ సుధీర్ తో కలిసి మర్గర్ ప్లాన్ వేసింది. ప్రియుడి కోసం భర్తను కిరాతకంగా చంపడానికి 14 తులాల బంగారంను రౌడీషీటర్లకు సుపారీ గా ఇచ్చింది. పథకంలో భాగంగా ప్రొద్దుటూరు బైపాస్ రోడ్డులో బైక్ పై వెళ్తున్న ఈశ్వర్ రెడ్డిని కారుతో గుద్ది, కత్తులతో నరికి చంపాలని రౌడీషీటర్లు ప్రయత్నించారు.
వారి నుండి తప్పించుకొని పోలీసులను ఆశ్రయించి, భార్య, ఆమె ప్రియుడు, రౌడీషీటర్లపై పోలీసులకు ఈశ్వర్ రెడ్డి పిర్యాదు చేశాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పొలీసులు భార్యను, ఆమె ప్రియుడ్ని, రౌడీ షీటర్లను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి