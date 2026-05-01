Wife's Private Videos with 3 Men Techie Suicide: అక్రమ సంబంధాలు కుటుంబాలను విచ్ఛిన్నం చేయడమే కాకుండా.. పిల్లలను కూడా అనాథలుగా మారుస్తున్నాయి. ఒకరి ప్రాణాలు తీయడం.. లేక వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకునే పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నాయి. హైదరాబాదులోని ఇలాంటి దారుణ ఘటన మరొకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. తన భార్య ఆగడాలను చూడలేక హుస్సేన్ సాగర్లోకి దూకి ఓ టెకీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసుల ప్రకారం.. ఏపీలోని మార్కాపురం చెందిన సీతారాం (36),నంద్యాలకు చెందిన రేణుకతో 2018లో వివాహం జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతం వీరికి ఏడు, ఐదేళ్ల వయస్సున్న ఇద్దరు మగ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు . సీతారాం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ గా పనిచేస్తూ నెలకు రూ.2 లక్షల జీతం కూడా సంపాదిస్తున్నారు. వీరి కుటుంబం హాయిగా ఆనందంగా బాచుపల్లిలో స్థిరపడిపోయింది. అయితే భార్య రేణుక మాత్రం అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకుంటూ ప్రైవేటు వీడియోలు కూడా తీసుకుంది. ఏడాదిన్నరలోనే ముగ్గురితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. అయితే, రమణారెడ్డి అనే వ్యక్తి రేణుకతో ప్రైవేటుగా ఉన్న వీడియోలను తీశాడు. దాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేయడంతో సీతారాం కంటపడింది. దీంతో ఆయన తీవ్ర మనస్థాపానికి గురయ్యాడు. సోషల్ మీడియాలో తన భార్య వీడియో వైరల్ అయింది. దీంతో తన భార్య నిజస్వరూపం బయటపడింది. తన భార్య రేణుకతోపాటు మరో ఐదుగురు పేర్లు చెబుతూ వాట్సాప్ స్టేటస్ కూడా పెట్టాడు సీతారాం.
అయితే ఫిబ్రవరిలోనే ఈ ఘటన జరిగిందని బాచుపల్లి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ హరీష్ వెల్లడించారు. అతని తండ్రి చూసి వెంటనే హుస్సేన్ సాగర్ కి పరిగెత్తి పోలీసులను కూడా సంప్రదించారు. ఇక మృతదేహాన్ని బయటికి తీశారు లేక్ పోలీసులు. వెంటనే జీరో ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేశారు. బాచుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ కి బదిలీ చేశారు. తీవ్రమనోవేధనతోనే తన కొడుకు సీతారాం సూసైడ్ చేసుకున్నాడని మృతుడి తండ్రి.. కోడలు, రమణారెడ్డి, కిషోర్, శ్రవణ్ అనే వ్యక్తుల పేర్లతో కేసు పెట్టాడు. రేణుక రమణారెడ్డి తో ఉన్న ప్రైవేటు వీడియోను నా కొడుకుకి పంపించింది. దీంతో మానసిక క్షోభతో కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని తెలిపాడు. ఏప్రిల్ 21న బాచుపల్లి పోలీసులు రేణుక రమణ పై సెక్షన్ 108 ప్రకారం అరెస్టు చేశారు. ఇద్దరిని జ్యూడిషియల్ రిమాండ్ కూడా పంపారు. అయితే కేసు ఇంకా లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
19 పేజీల సుదీర్ఘ సూసైడ్ రాసి మరి సీతారాం ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఎంతో ఆనందంగా చూసుకుంటున్న తన భార్యకు అసలు ఏం కావాలి? ఆమె ఏం కోరుకుంటుంది? అని తాను తట్టుకోలేకపోయాడు. అసలు రేణుకకు ఏం కావాలి? ప్రేమనా? లేక శృంగారమా? నా భార్యకు ఏ లోటు రాకుండా చూసుకున్నా కానీ ఆమె నాకు నమ్మకద్రోహం చేసిందంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. సూసైడ్ నోట్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు. ఇక భార్య చేసిన మోసానికి భర్త ప్రాణాలు కోల్పోగా.. ఇద్దరు పిల్లలు అనాథలుగా మిగిలిపోయారు.
