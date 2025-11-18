English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Cold Wave in Hyderabad: గజ గజ వణికిపోతున్న తెలంగాణ.. హైదరాబాద్ లో 8.8 డిగ్రీల అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత..

Cold Wave in Hyderabad: గజ గజ వణికిపోతున్న తెలంగాణ.. హైదరాబాద్ లో 8.8 డిగ్రీల అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత..

Cold Wave in Hyderabad: తెలంగాణ రాజధాని భాగ్యనగరాన్ని చలి వణికిస్తోంది. గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా నవంబర్ సీజన్ లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్ లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 8.8 డిగ్రీలకు పడిపోయింది. దీంతో ఉదయమే పనులపై వెళ్లే వాళ్లు చలికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 18, 2025, 08:14 AM IST

Cold Wave in Hyderabad: తెలంగాణతో పాటు రాజధాని హైదరాబాద్ ను  చలిపులి వణికిస్తోంది. చలి పంజాకు  అనేక ప్రాంతాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీ సెల్సియస్‌ కంటే దిగువకు పడిపోవటంతో ప్రజలు చలికి గజ గజ వణుకుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలపై చలి తీవ్రత ప్రభావం అధికంగా ఉంది. మరో మూడు రోజులపాటు అన్ని జిల్లాల్లో సగటున 8.6 నుంచి 13.5 డిగ్రీల మధ్య కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.  ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రమంతటికి యెల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. 

ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల ప్రజలు చలికి గజగజ వణుకుతున్నారు. కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, జగిత్యాల, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్‌, సిరిసిల్ల,  మెదక్‌, నిర్మల్‌, మహబూబ్‌నగర్‌, నారాయణపేట జిల్లాల్లో రాత్రి 8-10 డిగ్రీల మధ్య కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఆసిఫాబాద్‌, సంగారెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంది. ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా సిర్పూర్‌ లో  రాత్రి అత్యల్పంగా 7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఇక సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్‌లో 7.1 డిగ్రీలు రికార్డయ్యింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో రాష్ట్రంలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 12.1 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. 

అటు క్యాపిటల్ సిటీ హైదరాబాద్‌లో చలి తీవ్రత వేగంగా పెరుగుతోంది. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ శివారుప్రాంతాల్లో చలి మరీ అధికంగా ఉంది. రాత్రి శేరిలింగంపల్లిలో అత్యల్పంగా 8.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు గ్రేటర్‌ పరిధిలో ఇదే అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత అని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. అటు మల్లాపూర్, ఈసీఐఎల్, సైనిక్ పురి ప్రాంతాల్లో అత్పల్ప ఉష్ణోగ్రతుల నమోదు అవుతున్నాయి.  రాబోయే రెండు రోజులు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ తక్కువగా నమోదవుతాయని అధికారులు తెలిపారు.

