Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో మరో దారుణం.. మటన్ కోసే కత్తితో ప్రియుడ్ని నరికి చంపిన మహిళ.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Woman brutally kills her lover in jeedimetla: జీడి మెట్ల పరిధిలో నివాసం ఉండే  మహిళ తన కుమారుడితో కలిసి శివారెడ్డి అనే వ్యక్తిని దారుణంగా హతమార్చింది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ లో సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 4, 2026, 12:21 PM IST
Woman brutally kills her live in relation partner in jeedimetla: ఇటీవల భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.  కొన్నిచోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని మట్టు పెడుతున్నారు. ఎక్కడ చూసిన వివాహ బంధంను ప్రశ్నార్థంకు గురిచేసే అనేక ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. చివరకు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వారు సైతం ఒకర్ని మరోకరు హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ లోని జీడిమెట్లలో పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తనతో పదేళ్లుగా సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తిని  మహిళ తన కుమారుడితో కలిసి హత్య చేసింది. ఈ ఘటన జీడిమెట్ల పరిధిలో సంభవించింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన శివారెడ్డి అనే వ్యక్తి.. అరుణ తో కలిసి గత పదేళ్లుగా సహజీవనం చేస్తోంది. ఆమె కుమారుడు సాయిరత్నం కూడా వారితోనే నివసిస్తున్నాడు. కొన్ని రోజులు బానే ఉన్న శివారెడ్డి.. ఇటీవల అరుణను, ఆమె కుమారుడ్ని టార్చర్ చేస్తున్నాడు. రోజు తాగి వచ్చి వేధిస్తున్నాడు. ఎలాగైన ఇతడ్ని అంతమొందించాలని మహిళ పక్కాగా స్కెచ్ వేసింది.

ఆదివారం రాత్రి ఇంట్లో గొడవ జరగడంతో అప్పటికే రెడీగా పెట్టుకున్న మటన్ కొట్టే కత్తితో శివారెడ్డి గొంతు కోసి హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని ఒక సంచిలో మూటగట్టి, బయట పడేసేందుకు తీసుకుని వెళ్తుండా స్థానికంగా గస్తీ కాస్తున్న పోలీసులు గమనించారు. ఆమె తీరు అనుమానంగా ఉండటంతో వెంటనే తనిఖీ చేశారు.

సంచిలో శివారెడ్డి డెడ్ బాడీ బైటపడింది.  ఈ ఘటనపై జీడిమెట్ల పోలీసులు హత్య కేసు నమోదు చేసి ఇద్దర్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రియుడి వేధింపుల కారణంగానే ఈ హత్య జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా పోలీసులు నిర్ధారించారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

