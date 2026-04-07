Hyderabad: కొంపముంచిన హైదరాబాద్ ఐపీఎల్ మ్యాచ్.!. పచ్చి బాలింత మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?

Woman in ambulance died due to ipl cricket traffic jam in Hyderabad: సాధారణంగా ఎంత ట్రాఫిక్ ఉన్న, ఎలాంటి సిట్యువేషన్ ఉన్న అంబులెన్స్ లకు దారి వదలాలని తరచుగా పోలీసులు చెప్తుంటారు. అంతేకాకుండా అంబులెన్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్నిసార్లు గ్రీన్ ఛానెల్స్ లను సైతం ఏర్పాటు చేస్తారు. సీఎంలు సైతం తమ కాన్వాయ్ లు పక్కన పెట్టి అంబులెన్స్ ల కోసం దారి ఇచ్చిన సందర్భాలు కొకొల్లలు. కానీ కొంత మంది మాత్రం ఇప్పటికి అంబులెన్స్ లు పోతుంటే ట్రాఫిక్ ను క్లీయర్ చేయరు. ఇక అంబులెన్స్ లు పోతుంటే దాని వెనుకాల వెళ్లి ఇతరులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లో ఐపీఎల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ట్రాఫిక్ జామ్ కారణంగా ఒక బాలింత అంబులెన్స్ లలో గంటన్నర పాటు చిక్కుకుంది. ఈ ఘటనలో పెనువిషాదం చోటు చేసుకుంది.
నేపాల్ కు చెందిన సురేశ్, బిష్ణ దంపతులు ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్ వచ్చి ఘట్కేసర్లో నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి
సాగర్ (6), సందీప్ (4), 26 రోజుల పాప ఉంది. స్థానికంగా ఉన్న ఒక బట్టల దుకాణంలో బిష్ణ పనిచేస్తుంది. అయితే.. ఆమెకు ఆదివారం సాయంత్రం సమయంలో ఆమెకు అనారోగ్యంకు గురైంది. అకస్మాత్తుగా హార్ట్స్ట్రోక్ రావడంతో నిమ్స్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలని స్థానిక వైద్యులు సూచించారు.
మహిళలను అంబులెన్స్ లలో ఆస్పత్రికి తరలిస్తున్నారు. కానీ ఉప్పల్ లో ఐపీఎల్ కారణంగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దాదాపు గంటన్నరు పాటు బాలింత అంబులెన్స్ లో ఎటుకదల్లేక చిక్కుకుని పోయింది. దీని కారణంగా ఆమె ట్రీట్మెంట్ కు ఆలస్యమైంది. ఆతర్వాత ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించగా ఆమెకు ఐసీయూలో ఉంచి వైద్యులు చికిత్స అందించారు. కానీ ఆమె ఆస్పత్రికి రావడానికి ఆలస్యమవడంతో వైద్యం అందలేదు.
డాక్టర్లు ఎంతగా ప్రయత్నించిన ఆమెను కాపాడలేక పోయారు. చివరకు ఆమె చికిత్స పొందుతూ సోమవారం అర్ధరాత్రి చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఆమె కనుక సమయంకు ఆస్పత్రికి చేరుకుని ఉంటే బతికేదని వైద్యులు తెలిపారు. బాలింత బిష్ణ చనిపోవడంతో ముగ్గురు పిల్లలు అనాథలుగా మారారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం పెనువిషాదంగా మారింది. ఐపీఎల్ ట్రిఫిక్ జామ్ ఒక నిండు ప్రాణం తీయడంతో పాటు, ముగ్గురు పిల్లలను అనాథలను చేసిందని బాధితులు గుండెలు పగిలేలా రోదిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.