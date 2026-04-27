Woman harassed by man on Cycling Track in Hyderabad: ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కామాంధులు మారడంలేదు. ప్రతిరోజు మహిళలు, అమ్మాయిలు అఘాయిత్యాలను ఎదుర్కొంటున్న ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పబ్లిక్ ప్రదేశాలు , ఆఫీసులు, మెట్రోలు ఇలా ప్రతి చోట మహిళలు అఘాయిత్యాలకు గురౌతున్నారు. ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిన వారు మరల తిరిగి రావడం కూడా పెద్ద సవాల్ గా మారింది. సింగిల్ గా దొరికితే తమ కామవాంఛలను తీర్చుకునేందుకు ఎంతటి దారుణాలకైన వెనుకాడటం లేదు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో జరిగిన ఒక ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. యువతి ప్రతిరోజు లాగే సైక్లింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది.
ఇంతలో పక్కనే ఉన్న చెట్ల నుంచి ఒక వ్యక్తి బైటకు వచ్చాడు. అతగాడు ఆమెను చూసి లుంగీ ఎత్తి నీచంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో ఆమె భయంతో అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. రోడ్డు మీదకు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లింది. ఆ తర్వాత ఆమె ధైర్యం తెచ్చుకుని తనఫోన్ తీసుకుని అక్కడకు వచ్చింది.
ఆ తర్వాత వీడియో తీయగా ఆగంతకుడు చెట్ల పొదల్లో నుంచి ఒక పక్కకు వెళ్లి పోతున్నాడు. మొత్తంగా తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవంను యువతి వీడియో రికార్డు చేసుకుంది.
ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోతున్న వ్యక్తి చేసిన దారుణంను అందరికి తెలిసేలా రికార్డు చేసింది. అసలు హైదరాబాద్ అందరికి సేఫేనా అంటూ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది.