  • Madhapur dcm accident Video: హైదరాబాద్‌లోని మాదాపూర్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. స్కూటీని లాక్కెళ్లిన డీసీఎం.. వీడియో వైరల్..

Dcm drags woman in Madhapur: స్కూటీపై వెళ్తున్న అయేషా(22), అబ్దుల్ బాసిత్ అనే దంపతులను ఢీకొట్టి కొన్ని కిలో మీటర్ల దూరం లాక్కెళ్లింది. వారి అరుపులు విన్న రోడ్డుపైన ఉన్నవారు డీసీఎంను అడ్డుకున్నారు. హైదరాబాద్ లోని మాదాపూర్ లో  చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 5, 2026, 04:46 PM IST
Woman killed as dcm vehicle drags scooty for 1 km in Madhapur video: ఇటీవల కొంత మంది వాహనాలను ఇష్టమున్నట్లు నడిపిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎంత చెప్పిన కూడా వారు మారడంలేదు. తప్పతాగి వాహనాలను నడ్పించడం, రాష్ డ్రైవింగ్ వంటివి చేస్తున్నారు.  ఇలాంటి పనులు చేస్తు వారు డెంజర్ లో పడటమే కాకుండా ఇతరుల్ని రిస్క్ లో పడేస్తున్నారు. కొన్ని సార్లు భారీ వాహనాలు అత్యంత వేగంతో ప్రయాణిస్తు  టూవీలర్ వాహనాలను ఢీకొంటున్నాయి. ఆ తర్వాత కనీసం వాహనాలను ఆపకుండా తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లోని మాదాపూర్ లో ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

 హైదరాబాద్ లోని మాదాపూర్ లో స్కూటీపై వెళ్తున్న అయేషా(22), అబ్దుల్ బాసిత్ అనే దంపతులను  డీసీఎం వెనక నుంచి వచ్చి బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత అతను కనీసం డీసీఎంను ఆపకుండా కిలోమీటర్ల మేర అలానే లాక్కుని వెళ్లి తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేశారు. దీంతో తోటి ప్రయాణికులు ఇది గమనించారు.

వెంటనే డీసీఎంను ఆపే ప్రయత్నం చేశాడు. అప్పటికే డ్రైవర్ డీసీఎం దిగి పారిపోయాడు. క్లీనర్ ను పట్టుకున్నారు. అప్పటికే డీసీఎంకు వేలాడుతూ అయేషా, బాసిత్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే వారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.  ఈ క్రమంలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ అయేషా మృతి చెందింది.  బాసిత్ కు తీవ్రగాయాలయ్యాయి.

వైద్యులు అత్యవసర విభాగంలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ మేరకు  కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.  మొత్తంగా ఈ ఘటన కాస్త అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

HyderabadMadhapur dcm accidentDcm drags woman in MadhapurMadhapur accidentdcm and scooty accident in Madhapur

