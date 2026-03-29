Hyderabad: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. శివుడు పిలుస్తున్నాడంటూ ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయిన హైదరాబాద్ యువతి.!. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Woman leaving home believing Lord shiva calls her incident in Hyderabad: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ యువకులు చాలా సైకోలుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. స్కూల్, కాలేజీ డేస్ లోనే ప్రేమ, డేటింగ్, లివింగ్ రిలేషన్ అంటూ అడ్డమైన పనులు చేస్తున్నారు. ఇంట్లో వారికి తెలియకుండా హద్దులు దాటి ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఒకరికి తెలియకుండా మరికొంత మందితో ప్రేమాయణాలు నడిపిస్తున్నారు. వీరి యవ్వారంలు చూసి జనాలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లోని మేడిపల్లిలో ఒక యువతి ఇంట్లో లేఖ రాసి పెట్టి పారిపోయింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
హైదరాబాద్ లోని మేడ్చల్ పరిధిలోని మేడిపల్లిలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పర్వతాపూర్ సాయిఐశ్వర్య కాలనీకి చెందిన బెల్లంకొండ శైలజ కుమార్తె మధు హసిత (19) ఇంటర్మీడియట్ పూర్తిచేసి ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే ఉంటుంది.ఆమె ఇటీవల 27వ తేదీ నుంచి కన్పించలేదు. చుట్టుపక్కల వెతికిన లాభంలేకుండా పోయింది. ఇంట్లో ఒక లేఖ దొరికింది. చాలా డిప్రెషన్ లో ఉన్నానని శివయ్య పిలుస్తున్నాడంటూ ఆమె అందులో రాసింది.దీంతో కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి యువతి కోసం వెతుకులాట ప్రారంభించారు. అయితే.. సదరు యువతికి గతంలో ఒక యువకుడితో ప్రేమ వ్యవహరం నడిపింది. ఇది కాస్త ఇంట్లో వారికి తెలియడంతో ఆమె అతనితో మాట్లాడటం మానేసింది.అప్పటి నుంచి ఎవరితో హసిత సరిగ్గా మాట్లాడేది కాదని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఆమె ఇంటి నుంచి అతగాడితో పారిపోయిందా ..?.. లేదా నిజంగానే డిప్రెషన్ కు గురై ఎటన్నా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోయిందా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న తమ కూతురు ఈ విధంగా ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోవడంతో ఇంట్లో వారు కన్నీరు మున్నీరౌతున్నారు. ఆమె సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
