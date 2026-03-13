English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Work From Home: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్దం ఎపెక్ట్ తో మళ్లీ లాక్ డౌన్..? వర్క్ ఫ్రమ్ హోం దిశగా పలు కంపెనీలు..

Work From Home: దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి లాక్ డౌన్ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్,అమెరికా,ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ఎఫెక్ట్ తో ఇటు గ్యాస్ తో పాటు...పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత కంటిన్యూ అవుతోంది... వీటి ప్రభావం సామాన్యులతో పాటు అన్ని సంస్థలపై పడుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 01:12 PM IST

Iran War effect on India: ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తం కుగ్రామం అయింది. ఎక్కడన్న ఏదైన విపత్కర ప్రమాణాలు సంభవిస్తే.. ఆ ఎఫెక్ట్ ప్రపంచ దేశాలపై పడుతుందనడానికి ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్ అమెరికా యుద్ధమే నిదర్శనంగా పేర్కొనాలి. ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో మన దేశానికి చమురు సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన హార్మూజ్ జలసంధి.. ఇరాన్ దిగ్బంధించడంతో చమురు సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో మన దేశానికి అవసరమైన ఎల్పీజీ గ్యాస్ తో పాటు పెట్రోల్, డీజిల్ కు తీవ్ర కొరత ఏర్పడింది. మరోవైపు దేశంలో ఎల్బీజీ కొరతతో గ్యాస్ కష్టాలు అమాంతం పెరిగాయి. గ్యాస్ కొరత తీవ్రం అవుతుండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వంట గ్యాస్ బుకింగ్ గడువును 25 రోజుల నుంచి 45 రోజులకు పెంచింది. 

ఇప్పటికే కమర్షియల్ గ్యాస్ దొరకడం లేదు. దేశంలో గ్యాస్ కొరత లేదని చెబుతూనే.. బుకింగ్ గడువు పెంచడం ఆందోళన కల్గిస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో గ్యాస్ కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పవనే భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గ్యాస్ కొరత నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా పలు నగరాల్లో హోటల్స్ తో పాటు వివిధ హాస్టల్స్ మూసి వేసారు.  ముఖ్యంగా ముంబై, బెంగళూరు,హైదరాబాద్,తమిళనాడు వంటి ప్రధాన నగరాల్లో హోటల్స్, హాస్టల్స్ బంద్ అవుతున్నాయి. కమర్శియల్ సిలిండర్స్ దొరకకపోవడంతో ఫుడ్ కష్టంగా మారింది. అలాగో పెట్రోల్, డీజిల్ ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా కంపెనీలు ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ ఆప్షన్ ఇచ్చే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కొన్ని హోటల్స్ ఉప్మా, ఇడ్లీ తరహా తక్కువ గ్యాస్ వినియోగం అయ్యే వాటికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. 

మరోవైపు ఇప్పటికే చాలా పెట్రోల్ బంకుల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఈ యుద్దం తీవ్రమైతే పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత ఏర్పడే అవకాశాలు ఉండటంతో కొన్ని కంపెనీలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం కు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. 

గ్యాస్‌ కొరత కారణంగా క్యాంటీన్‌ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలగడంతో, ఐటీ సంస్థలు తమ ఉద్యోగులను ఇంటి నుంచి భోజనం తెచ్చుకోవాలని సూచిస్తున్నాయి. కొన్నేమో ఇంటి నుంచి పనికి అవకాశమూ కల్పిస్తున్నాయి. ఇంధనాన్ని ఆదా చేసేందుకు సాధ్యమైనంత మంది ఉద్యోగులకు ఇంటి నుంచి పనికి అవకాశం కల్పించాలని వెల్స్‌ఫార్గో ఉన్నతాధికారి సూచిస్తున్నారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

war effect work from homeiran israel warUS Iran Israel wariran israel war newisrael war iran

