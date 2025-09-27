World Heart Day: వరల్డ్ హార్ట్ డే..గుండె జబ్బులు రాకుండా ఉండాలంటే ఇవి తప్పనిసరి..

World Heart Day 2025: వరల్డ్ హార్ట్ డే 2025 సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రముఖ ఆరోగ్యసేవా సంస్థ అయిన అమోర్ హాస్పిటల్స్ వాక్థాన్, కార్డియో అవగాహన శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం గుండె ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచడంతో పాటు ఫిట్నెస్ను జీవనశైలిగా ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఉదయం 6:00 గంటలకు ప్రారంభమైన వాక్థాన్, ఐడీఎల్ లేక్ రోడ్ మార్గంగా 5 కిలోమీటర్ల దూరం కవర్ చేసి తిరిగి హాస్పిటల్ క్యాంపస్ వద్ద ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమం ప్రొఫెషనల్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్, ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వార్మప్ సెషన్తో ప్రారంభమైంది. అనంతరం రూట్ వివరాలు, హైడ్రేషన్ పాయింట్లు, వైద్య సహాయంపై సేఫ్టీ బ్రీఫింగ్ ఇచ్చారు. ఇందులో పాల్గొన్న వారి భద్రత కోసం లీడ్, టెయిల్ వాహనాలు పూర్తిగా వెంట నడిచాయి.
ఈ సందర్భంగా సదరు హాస్పిటల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కిషోర్ బి రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. " వరల్డ్ హార్ట్ డే మనకు చికిత్స ఎంత ముఖ్యమో నివారణ కూడా అంతే ముఖ్యమని గుర్తు చేస్తుంది. ఈ వాక్థాన్, అవగాహన శిబిరం ద్వారా ప్రజలు తమ హృదయ ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడానికి క్రియాశీలకమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ఇది కేవలం హృదయానికి మాత్రమే కాకుండా మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ఆందోళన, నిరాశ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది, శక్తిని పెంచుతుంది, నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. క్రమమైన కదలికలు ఎముకలు, కండరాలను బలపరుస్తాయి, బరువును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి మరియు మెదడు పనితీరు, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి" అన్నారు.
వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా నిర్వహించిన శిబిరంలో ఉచిత కన్సల్టేషన్లు, స్క్రీనింగ్స్, అలాగే కార్డియాలజిస్టులతో ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. వీటితో హృదయ వ్యాధుల నివారణ, ప్రారంభ దశలో గుర్తించడం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిపై కమ్యూనిటీకి అవగాహన కల్పించారు.
