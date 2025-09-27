English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

World Heart Day: వరల్డ్ హార్ట్ డే..గుండె జబ్బులు రాకుండా ఉండాలంటే ఇవి తప్పనిసరి..

World Heart Day 2025: వరల్డ్ హార్ట్ డే 2025 సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రముఖ ఆరోగ్యసేవా సంస్థ వాక్‌థాన్, కార్డియో అవగాహన శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం గుండె ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచడంతో పాటు ఫిట్‌నెస్‌ను జీవనశైలిగా ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 27, 2025, 08:08 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
World Heart Day: వరల్డ్ హార్ట్ డే..గుండె జబ్బులు రాకుండా ఉండాలంటే ఇవి తప్పనిసరి..

World Heart Day 2025: వరల్డ్ హార్ట్ డే 2025 సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రముఖ ఆరోగ్యసేవా సంస్థ అయిన అమోర్ హాస్పిటల్స్ వాక్‌థాన్, కార్డియో అవగాహన శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం గుండె ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచడంతో పాటు ఫిట్‌నెస్‌ను జీవనశైలిగా ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉదయం 6:00 గంటలకు ప్రారంభమైన వాక్‌థాన్, ఐడీఎల్ లేక్ రోడ్ మార్గంగా 5 కిలోమీటర్ల దూరం కవర్ చేసి తిరిగి హాస్పిటల్ క్యాంపస్ వద్ద ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమం ప్రొఫెషనల్ ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్, ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వార్మప్ సెషన్‌తో ప్రారంభమైంది. అనంతరం రూట్ వివరాలు, హైడ్రేషన్ పాయింట్లు, వైద్య సహాయంపై సేఫ్టీ బ్రీఫింగ్ ఇచ్చారు. ఇందులో పాల్గొన్న వారి భద్రత కోసం లీడ్, టెయిల్ వాహనాలు పూర్తిగా వెంట నడిచాయి.

ఈ సందర్భంగా సదరు హాస్పిటల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కిషోర్ బి రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. " వరల్డ్ హార్ట్ డే మనకు చికిత్స ఎంత ముఖ్యమో నివారణ కూడా అంతే ముఖ్యమని గుర్తు చేస్తుంది. ఈ వాక్‌థాన్, అవగాహన శిబిరం ద్వారా ప్రజలు తమ హృదయ ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడానికి క్రియాశీలకమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ఇది కేవలం హృదయానికి మాత్రమే కాకుండా మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ఆందోళన, నిరాశ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది, శక్తిని పెంచుతుంది, నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. క్రమమైన కదలికలు ఎముకలు, కండరాలను బలపరుస్తాయి, బరువును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి మరియు మెదడు పనితీరు, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి" అన్నారు.

వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా నిర్వహించిన శిబిరంలో ఉచిత కన్సల్టేషన్లు, స్క్రీనింగ్స్, అలాగే కార్డియాలజిస్టులతో ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. వీటితో హృదయ వ్యాధుల నివారణ, ప్రారంభ దశలో గుర్తించడం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిపై కమ్యూనిటీకి అవగాహన కల్పించారు.

Also Read: Sperm Donor: ఫేస్‌బుక్‌లో గర్భవతి అయిన మహిళ..తీరా బిడ్డ బయటకి వచ్చాక..వామ్మో..!

Also Read: PM Modi Instagram: 9 కోట్లకు పైగా ఫాలోవర్లు.. ప్రధానమంత్రిని మించిన క్రేజ్ ఉన్న ఏకైక నటి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

World Heart Dayworld heart day 2025world heart day indiahappy world heart dayworld heart day poster

Trending News