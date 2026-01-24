English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Medaram Jatara: గిరిజన జాతరకు పొటెత్తిన భక్తులు.. చిన్న పిల్లలు తప్పిపోకుండా ప్రత్యేకంగా రిస్ట్ బ్యాండ్లు..

Medaram Jatara: గిరిజన జాతరకు పొటెత్తిన భక్తులు.. చిన్న పిల్లలు తప్పిపోకుండా ప్రత్యేకంగా రిస్ట్ బ్యాండ్లు..

Medaram Mahajatara: దేశం నలు మూలల నుంచి మేడారం మహాజాతరకు భక్తులు పొటెత్తారు. ముఖ్యంగా  వనదేవతల్ని దర్శించుకుని చాలా మంది తమ మొక్కుల్ని తీర్చుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో ఇటీవల మంత్రి సీతక్కఇటీవల తప్పిపోయిన చిన్నరిని అక్కున చేర్చుకుని వారితల్లిదండ్రులకు అప్పగించింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 24, 2026, 10:17 PM IST
  • భక్త జన సంద్రంగా మారిన మేడారం..
  • పిల్లలు, పెద్దలు తప్పిపొకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు..

Trending Photos

Holidays For 3 Days: తెలుగు రాష్ట్రాలలో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు.. విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్
5
School Closed For 3 Days
Holidays For 3 Days: తెలుగు రాష్ట్రాలలో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు.. విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్
Rashmika Mandanna Best Friend: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రష్మికకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆ హీరోయినే.. మీరు అస్సలు ఊహించి ఉండరు..!
5
Rashmika Mandanna
Rashmika Mandanna Best Friend: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రష్మికకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆ హీరోయినే.. మీరు అస్సలు ఊహించి ఉండరు..!
Venu Yeldandi: పెద్ద వివాదంలో బలగం వేణు ఎల్దండి.. ఏకంగా దేవుడి ఆలయంలో కూర్చుని ఏంచేశాడంటే..?
6
Venu Yeldandi
Venu Yeldandi: పెద్ద వివాదంలో బలగం వేణు ఎల్దండి.. ఏకంగా దేవుడి ఆలయంలో కూర్చుని ఏంచేశాడంటే..?
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. శ్రీ పంచమి ప్రత్యేకం, ఈ 3 రాశులకు గుడ్ న్యూస్! మీరు ఆ లిస్టులో ఉన్నారా?
5
today horoscope january 23 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. శ్రీ పంచమి ప్రత్యేకం, ఈ 3 రాశులకు గుడ్ న్యూస్! మీరు ఆ లిస్టులో ఉన్నారా?
Medaram Jatara: గిరిజన జాతరకు పొటెత్తిన భక్తులు.. చిన్న పిల్లలు తప్పిపోకుండా ప్రత్యేకంగా రిస్ట్ బ్యాండ్లు..

Wrist bands for childrens in medaram sammakka saralamma jatara: మేడారం మహాజాతరకు దేశం నలు మూలల నుంచి భక్తులు  భారీగా తరలి వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా జాతరకు వస్తున్న భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కీలకమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇటీవల గద్దెల్ని పునర్మించారు. అనేక వసతులు కల్పించారు. అయితే జాతరకు వచ్చిన భక్తులు చిన్న పిల్లలు తప్పిపోకుండా రిస్ట్ బ్యాండ్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు.  సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతరలో భక్తుల వెంట వచ్చే చిన్న పిల్లలు, దివ్యాంగులు ఒకవేళ తప్పిపోతే వారి ఆచూకీని తక్షణమే కనిపెట్టి, సురక్షితంగా తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చేందుకు ‘చిల్డ్రన్ ట్రాకింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్’ (సిటిఎంఎస్) రిస్ట్ బ్యాండ్లు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి.తన ఆఫీసులో శివధర్ రెడ్డి వొడాఫోన్ ఐడియా లిమిటెడ్ సహకారంతో రూపొందించిన ఈ వినూత్న క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత రిస్ట్ బ్యాండ్లను, సంబంధిత పోస్టర్లను ఆయన లాంచనంగా ఆవిష్కరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా డీజీపీ మాట్లాడుతూ.. ఈ నెల 28 నుంచి 31 వరకు ములుగు జిల్లాలో  అత్యంత వైభవంగా మేడారం జాతరకు జరుగుతుందన్నారు. తెలంగాణతో పాటు మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారన్నారు. ఇంతటి భారీ రద్దీలో చిన్న పిల్లలు, వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు తప్పిపోయే అవకాశం ఉందని, గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని వారి భద్రతను పటిష్టం చేయడానికే ఈ సాంకేతికతను తీసుకొచ్చామని వెల్లడించారు.

 ఎస్ఐబి ఐ జి పి బి.సుమతి గత ఒకటిన్నర నెలలుగా  కష్టపడి ఈ విధానాన్ని సిద్ధం చేశారని, దీనిని రూపొందించడంలో వొడాఫోన్ యాజమాన్యం అందించిన సహకారం అభినందనీయమన్నారు. మహిళా భద్రత విభాగం డిజిపి చారుసిన్హా పర్యవేక్షణలో ఈ కార్యక్రమాన్ని జాతరలో పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేస్తామన్నారు.  ఈ సీటీఎంఎస్ విధానం ద్వారా జాతరకు వచ్చే పిల్లలు, దివ్యాంగుల వివరాలను నమోదు చేసి వారి చేతికి ఒక ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్ రిస్ట్ బ్యాండ్‌ను కడతారు.

ఇందుకోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 11 ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కేంద్రాల్లోని బృందాలు పిల్లల పేరు, తల్లిదండ్రుల వివరాలు, ఫోన్ నంబర్లను నమోదు చేస్తాయి. ఒకవేళ ఎవరైనా తప్పిపోయి కనిపిస్తే, అక్కడి వాలంటీర్లు లేదా పోలీసు సిబ్బంది తమ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లతో ఆ బ్యాండ్‌పై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్ చేస్తే చాలు.. వెంటనే వారి తల్లిదండ్రుల లేదా సంరక్షకుల ఫోన్ నంబర్లు, డయల్ 100 వివరాలు కనిపిస్తాయి.

దీనివల్ల తక్షణమే వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించి, సురక్షితంగా అప్పగించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.
ఈ కార్యక్రమం కోసం మొత్తం 25,000 రిస్ట్ బ్యాండ్లను అందుబాటులో ఉంచారు. ఇవి ఈ నెల 27 నుంచి 31 వరకు 24 గంటల పాటు పనిచేసే 11 కేంద్రాల్లో లభిస్తాయన్నారు.

Read more: Ratha Saptami In Tirumala: తిరుమలలో కొండంత భక్తులు..  రథ సప్తమి వేళ టీటీడీ అధికారులకు ఏంచెప్పిందంటే..?

హన్మకొండ హయగ్రీవాచారి గ్రౌండ్, హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్ బస్ స్టేషన్, ఎంజీబీఎస్, కరీంనగర్, పరకాల, పెద్దపల్లి, మంథని, ఏటూరునాగారం, కాటారం బస్ స్టేషన్లతో పాటు వరంగల్, కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్లలో ఈ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరైనా క్యూఆర్ కోడ్ బ్యాండ్ ధరించిన వ్యక్తి ఒంటరిగా కనిపిస్తే వెంటనే స్పందించి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని డీజీపీ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Medaram Jatarasammakka saralamma jataraWrist bandsMedaram maha jataraHyderabad

Trending News