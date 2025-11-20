YS Jagan Mohan Reddy CBI Case: అక్రమాస్తుల కేసులో అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ నేడు (గురువారం) సీబీఐ కోర్టుకు హాజరైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని సీబీఐ కోర్టు ప్రాంగణంలో మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కుమార్తె సునీతారెడ్డి ఎదురుపడినా.. చెల్లిని పలకరించకుండా జగన్ వెళ్లిపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఏం జరిగిందంటే?
వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు దర్యాప్తును కొనసాగించాలని కోరుతూ సునీత దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై వాదనల నిమిత్తం ఆమె సీబీఐ కోర్టుకు హాజరయ్యారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో.. అక్రమాస్తుల కేసు విచారణలో భాగంగా జగన్ కూడా కోర్టుకు చేరుకున్నారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన బాధితులు, నిందితులుగా పరిగణించబడుతున్న వ్యక్తులు ఒకేసారి కోర్టు ప్రాంగణానికి రావడం గమనార్హం. అయితే, అక్కడ సునీతను చూసినప్పటికీ జగన్ ఆమెను పలకరించకుండా వెళ్లిపోయారు.
వైకాపా శ్రేణుల హల్చల్తో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం
అక్రమాస్తుల కేసు విచారణ కోసం జగన్ హైదరాబాద్ పర్యటన సందర్భంగా వైకాపా నాయకులు, కార్యకర్తలు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు.
బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద: బేగంపేట విమానాశ్రయం వద్దకు జగన్ చేరుకున్నప్పుడు భారీ సంఖ్యలో వైకాపా కార్యకర్తలు గుమిగూడారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో పెద్దఎత్తున ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది. వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో సాధారణ ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి పోలీసులు ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించాల్సి వచ్చింది. అంతకుముందు, కార్యకర్తలు విమానాశ్రయంలోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు వారిని నిలువరించేందుకు స్వల్పంగా లాఠీఛార్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది.
నాంపల్లి కోర్టు వద్ద: నాంపల్లిలోని సీబీఐ కోర్టు సమీపంలో కూడా వైకాపా శ్రేణులు హల్చల్ సృష్టించారు. వారు రోడ్డుపై గుంపులుగా చేరి జగన్కు అనుకూలంగా నినాదాలు చేశారు. కొందరు కార్యకర్తలు '2029లో రప్పా రప్పా' అంటూ రాసి ఉన్న బ్యానర్లను ప్రదర్శించారు. ఈ నిరసనలు, గుంపుల కారణంగా ఆ మార్గంలో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది.
మొత్తంమీద, జగన్ కోర్టు హాజరు సందర్భంగా ఆయన వ్యక్తిగత, రాజకీయ వ్యవహారాలు హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు సృష్టించగా, కోర్టులో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంభాషణ లేకపోవడం చర్చనీయాంశమైంది.
