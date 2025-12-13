Messi In Uppal Stadium: ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనిల్ మెస్సీ భారత పర్యటన ప్రారంభమైంది. కలకత్తాలో మెస్సీ అడుగుపెట్టడంతో మెస్సీ మేనియా షురూఅయ్యింది. కోల్కత్తా అనంతరం హైదరాబాద్లో పర్యటించనుండడంతో అంతటా మెస్సీ మ్యాచ్పై దృష్టిపడింది. హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సి ఫుట్బాల్ ఆడనుండడంతో భారీ ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయితే మెస్సీ పర్యటనకు కట్టుదిట్టమైన భద్రత కల్పిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ క్రీడాకారుడు కావడంతో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీస్ శాఖ భారీ బందోబస్తు కల్పిస్తోంది. ఇప్పటికే ఉప్పల్ స్టేడియం భద్రతా వలయంలోకి వెళ్లింది.
ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగనున్న మెస్సీ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్కు భారీ బందోబస్తు కల్పిస్తున్న రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్ బాబు తెలిపారు. మెస్సీ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ కోసం 3000 మంది పోలీసులతో భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. 450 సీసీ కెమెరాలు, మినీ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటుచేసినట్లు చెప్పారు. మెస్సీకి జెడ్ క్యాటగిరి భద్రత కల్పిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మ్యాచ్కు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు.. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన చోటుచేసుకోకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు.
మెస్సీ రూట్ మ్యాప్కు ఇబ్బంది లేకుండా గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటుచేసినట్లు, హైదరాబాద్ సంస్కృతి.. హైదరాబాద్ గొప్ప వారసత్వం ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనే సద్దుదేశంతో ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సీపీ సుధీర్ బాబు తెలిపారు. హైదరాబాద్ ప్రజలు అందుకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. స్టేడియం దగ్గర పాస్లు అమ్మకాలు ఉండవని, అన్నీ ఆన్లైన్లోనే విక్రయిస్తారని స్పష్టం చేశారు. పాస్లు లేని వారు స్టేడియం వద్దకు రావద్దని సూచించారు.
మెస్సీ ఫట్బాల్ ఆడే సమయంలో అభిమానులు మధ్యలో స్టేడియంలోకి అనుమతి ఉండదని సీపీ సుధీర్ బాబు తెలిపారు. పాస్లు కలిగిన వారు ముందే స్టేడియానికి రావాలని.. వ్యక్తిగత వాహనాల కన్నా ప్రజా రవాణా వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో, మెట్రో రైలులో స్టేడియానికి రావాలని చెప్పారు. మహిళల భద్రత కోసం షీ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసినట్లు, పార్కింగ్ కేటాయించిన ప్రదేశంలోనే మీ వాహనాలు పార్క్ చేయాలని తెలిపారు. మొత్తం 34 పార్కింగ్ స్థలాలు ఏర్పాటుచేసినట్లు.. ప్రజలు, విద్యార్థులు బాధ్యతగా ఉండాలని సూచనలు చేశారు.
హైదరాబాద్లో ఇదో గొప్ప ఈవెంట్ అని.. మొత్తం ప్రాసెస్ డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా కూడా భద్రతను పర్యవేక్షిస్తామని, 450 సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు సీపీ సుధీర్ బాబు వెల్లడించారు. ల్యాప్టాప్స్, బ్యానర్స్, కెమెరాస్, సిగరెట్, అగ్గిపెట్ట, లైటర్స్, బైనాక్యూర్స్, పెన్స్, హెల్మెట్స్, పెట్ ఎనిమల్స్, ఫైర్ క్రాకర్స్, పవర్ బ్యాంకు, సెల్ఫీ స్టిక్స్ వంటి వస్తువులకు స్టేడియంలోకి అనుమతి లేదని ప్రకటించారు.
