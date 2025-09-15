Hyderabad Rs. 5 Breakfast Scheme: హైదరాబాద్లో కేవలం 5 రూపాయలకే బ్రేక్ ఫాస్ట్ అందించేందుకు జీహెచ్ఎంసీ కసరత్తు చేస్తోంది. హరేకృష్ణ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ బ్రేక్ ఫాస్ట్ అందించనున్నారు. ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లలో త్వరలో ఈ టిఫిన్ను అందించేందుకు అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ నెల చివరి నాటికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తారని అధికారులు తెలిపారు.
నగరంలో పేదవాళ్ల ఆకలి తీర్చేందుకు 2013లో 5 రూపాయల భోజన కార్యక్రమం మొదలైంది. రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని రూ.5కే భోజనం అందిస్తున్న ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ల స్టాల్స్ను అధికారులు కొత్తగా మారుస్తున్నారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 139 క్యాంటీన్ స్టాల్స్ ఉండగా, వీటిని 150కి పెంచారు.
పాత స్టాల్స్లో కొన్ని పాడైపోవడంతో రూ.11.43 కోట్లతో బల్దియా కొత్త వాటిని ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇప్పటికే 60 చోట్ల కొత్త స్టాల్స్ సిద్ధమయ్యాయి. ఇవి పాత వాటి కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ స్థలంతో ఉంటాయి. హరేరామ హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్తో కలిసి రూ.5కే నాణ్యమైన, పోషకాహారం ఉన్న టిఫిన్ అందించనున్నారు.
ఒక్కో టిఫిన్కు రూ.19 ఖర్చవుతుంది. ఇందులో రూ.5 ప్రజల నుంచి తీసుకుంటే, మిగిలిన రూ.14ను జీహెచ్ఎంసీ భరిస్తుంది. వారానికి ఆరు రోజులు ఆరు రకాల టిఫిన్లు అందించేలా మెనూ సిద్ధం చేశారు. ఇండ్లీ, పొంగల్, పూరి, ఉప్మా వంటి బ్రేక్ ఫాస్ట్లు ఈ మెనూలో ఉన్నాయి. ఈ స్కీమ్ ద్వారా రోజుకు 25 వేల మందికి టిఫిన్ అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం బస్తీల్లో నివసించే వారికి, రోజువారీ కూలీలకు, చిన్న ఉద్యోగులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
