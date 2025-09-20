English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR Bathukamma: బతుకమ్మ తెలంగాణ మహిళల ఐక్యతకు నిదర్శనం.. కేటీఆర్‌ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు

KTR Bathukamma Wishes: తెలంగాణ ప్రజలు ఎంతో గొప్పగా చేసుకునే బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు చెబుతూనే ప్రస్తుత కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ తప్పిదాలను ఎత్తి చూపారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 20, 2025, 11:30 PM IST

Telangana Bathukamma Wishes: 'అక్కాచెల్లెళ్లకు, ఆడబిడ్డలకు, రాష్ట్ర ప్రజలందరికి బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. 'తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక అయిన బతుకమ్మ పండుగను ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరికీ  హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు' అని తెలిపారు. బతుకమ్మ పండుగ తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని, మహిళల గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే గొప్ప పండుగ అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

బతుకమ్మ పండుగ ప్రకృతితో మమేకమై పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యం తెలుపుతుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు. పూల బతుకమ్మను తీర్చిదిద్దడం, సామూహికంగా పాటలు పాడుతూ నృత్యం చేయడం తెలంగాణ మహిళల ఐక్యతకు, ఆనందానికి నిదర్శనమని ప్రకటించారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ప్రభుత్వం బతుకమ్మ పండుగను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించి, అధికారికంగా నిర్వహించిందని కేటీఆర్‌ గుర్తు చేశారు.

బతుకమ్మ పండుగకు కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలంగాణ సంస్కృతికి మరింత గుర్తింపు వచ్చిందని ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత పది సంవత్సరాలపాటు ప్రతి ఆడబిడ్డకు అన్ని రకాలుగా అండగా ఉండేలా, అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో వారిని సాగించామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. బతుకమ్మ చీరల పంపిణీతో మహిళలకు ఆడబిడ్డలుగా పండగ పూట గౌరవ సూచకంగా అందించామని గుర్తు చేశారు. బతుకమ్మ పండుగ ప్రతి ఇంట్లో సుఖసంతోషాలను, సౌభాగ్యాన్ని నింపాలని, ఆడబిడ్డలందరూ సురక్షితంగా, సంతోషంగా ఉండాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆకాంక్షించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

bathukammaKT Rama Raobrs partyTelangana bathukammaBathukamma Wishes

