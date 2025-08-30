English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR Emotional: ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌పై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భావోద్వేగ ప్రసంగం

KTR Emotional Speech On MLA Maganti Gopinath In Telangana Assembly: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కాగా.. తొలి రోజు శుక్రవారం సంతాపం తీర్మానంతో ప్రారంభమైంది. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌ అకాల మృతిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భావోద్వేగ ప్రసంగం చేశారు. ఆ ప్రసంగం ఇలా ఉంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 30, 2025, 02:40 PM IST

KTR Emotional: ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌పై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భావోద్వేగ ప్రసంగం

Telangana Assembly Session: అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌ నుంచి బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ తరఫున గెలిచిన మాగంటి గోపీనాథ్‌ ఇటీవల అకాల మరణం పొందడంతో తెలంగాణ అసెంబ్లీ సంతాపం తెలిపింది. గోపీనాథ్‌ మృతికి సంతాప తీర్మానం ప్రవేశపెట్టగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భావోద్వేగ ప్రసంగం చేశారు. గోపీనాథ్‌ మృతిపై తనతోపాటు పార్టీకి తీరని లోటు అని కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

'సభలో దివంగత ఎమ్మెల్యే గోపీనాథ్‌కు సంతాపం తెలపాల్సి వస్తుందని నేను ఏనాడు అనుకోలేదు. ఇది అత్యంత విషాదకరం. ఆయన అనారోగ్యం గురించి ఏనాడు ఎవరికీ చెప్పుకోలేదు. కానీ జూబ్లీహిల్స్ ప్రజల కోసం చివరిదాకా పాటుపడ్డారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. 'జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో కేవలం ధనవంతులు మాత్రమే ఉంటారని అనుకుంటారు. కానీ అది అనేక బస్తీలు కలిగిన పేదల నిలయం. హైదరాబాద్‌లో పుట్టి ఉస్మానియాలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి, ఎన్టీఆర్ నాయకత్వంలో వీరాభిమానిగా పనిచేయడానికి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఎన్టీఆర్ నిలువెత్తు కటౌట్ (రాముడు, కృష్ణుడి రూపంలో) పెట్టింది మొట్టమొదటిసారిగా గోపీనాథ్' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

'తెలంగాణ నుంచి టీడీపీ మాయమైన తర్వాత కేసీఆర్‌తో కలిసి నడిచేందుకు మాగంటి గోపీనాథ్‌ ముందుకు వచ్చారు. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగినా ఆయన సొంత ఇంటి పరిస్థితి చూస్తే చూస్తే ఆశ్చర్యం కలిగింది. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ప్రజలంతా గోపీనాథ్ గారిని 'గోపన్న' అంటూ ప్రేమగా పిలుచుకుంటారు. తెలంగాణలోని ఆడబిడ్డలకు బతుకమ్మ చీర ఇచ్చే సంప్రదాయాన్ని ఆయన తన నియోజకవర్గంలో ప్రారంభించారు' అని గోపీనాథ్‌ సేవలను మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు.

'జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలోని పేదలందరి కోసం నిరంతరం కృషి చేశారు. గోపన్న బతికినంత కాలం ఒక మాస్ లీడర్‌గా పేదల కోసం పనిచేశారు. ఎన్ని ఒత్తిడులు వచ్చినా మా పార్టీపై నమ్మకంతో, విధేయుడిగా ఉండి, రెండుసార్లు గెలిచిన తర్వాత బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ మారకుండా విలువలకు కట్టుబడ్డారు' అని గోపీనాథ్‌ను కేటీఆర్‌ కొనియాడారు. 'ఆయన మరణం మా పార్టీకి, ఆయన కుటుంబానికి, జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి తీరని లోటు' అని ప్రకటించారు. 'గోపీనాథ్‌ లేని లోటు ఆయన అనుచరులకు, శ్రేయోభిలాషులకు తీరనిది. ఈ సమయంలో వారి కుటుంబానికి మా పార్టీ తరఫున, అసెంబ్లీ వేదికగా సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాం. గోపన్న కుటుంబానికి మా పార్టీ అండగా ఉంటుంది. వారి యోగక్షేమాలను చూసుకుంటుంది' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

