American Flag Football League: మన దేశంలో క్రీడలకు ఎంతో మద్దతు పెరుగుతుంది. దేశంలో ఆడుతున్న ప్రతి స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ కు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. అలాంటి ఈవెంట్లలో ఒకటైన అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ఫుట్బాల్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 టోర్నీకి మన హైదరబాద్ వేదిక కానుంది. ఈ ఈవెంట్ ఆగస్టు 30, 31 తేదీల్లో హైదరాబాద్లోని జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ లో పోటీలు జరగనున్నాయి.
తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఛాంపియన్షిప్ను అమెరికన్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (AFFI) మార్గదర్శకత్వంలో నిర్వహిస్తున్నారు. దేశంలోని ప్రముఖ సీనియర్ పురుషుల, మహిళల ఫ్లాగ్ ఫుట్బాల్ టీమ్స్ ఈ టోర్నీలో పాల్గొననున్నాయి. ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, కేరళ, హర్యానా, జార్ఖండ్, ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు ఆతిథ్య రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన జట్లు ట్రోఫీ కోసం తలపడనున్నాయి.
సంప్రదాయ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ ను పోలిన నాన్-కాంటాక్ట్ వెర్షన్ ఇటీవలి కాలంలో భారత్లో ముఖ్యంగా యువత, మహిళల మధ్య విస్తృతంగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. AFFI ఛాంపియన్షిప్ కొత్త ప్రతిభకు జాతీయ వేదికను కల్పించడం, అలాగే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత్ స్థాయిని బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ ఈవెంట్ను 4KSports స్పాన్సర్ చేస్తోంది. క్రీడాభిమానులు, ప్రేక్షకులను జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్లో జరిగే ఈ మ్యాచ్లను వీక్షించి నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ మ్యాచ్ లు ఈ శని, ఆదివారాల్లో ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమయ్యి.. ఆదివారం సాయంత్రం ఫైనల్స్ జరగనున్నాయి.
