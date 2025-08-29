English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flag Football: హైదరాబాద్ వేదికగా అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ఫుట్‌బాల్ నేషనల్ ఛాంపియన్‌షిప్!

American Flag Football League: మన దేశంలో క్రీడలకు ఎంతో మద్దతు పెరుగుతుంది. దేశంలో ఆడుతున్న ప్రతి స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ కు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. అలాంటి ఈవెంట్లలో ఒకటైన అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ఫుట్‌బాల్ నేషనల్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2025 టోర్నీకి మన హైదరబాద్ వేదిక కానుంది. ఈ ఈవెంట్ ఆగస్టు 30, 31 తేదీల్లో హైదరాబాద్‌లోని జిమ్‌ఖానా గ్రౌండ్స్ లో పోటీలు జరగనున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 29, 2025, 07:31 PM IST

Trending Photos

Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
6
Realme Narzo 5G
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
Flag Football: హైదరాబాద్ వేదికగా అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ఫుట్‌బాల్ నేషనల్ ఛాంపియన్‌షిప్!

American Flag Football League: మన దేశంలో క్రీడలకు ఎంతో మద్దతు పెరుగుతుంది. దేశంలో ఆడుతున్న ప్రతి స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ కు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. అలాంటి ఈవెంట్లలో ఒకటైన అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ఫుట్‌బాల్ నేషనల్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2025 టోర్నీకి మన హైదరబాద్ వేదిక కానుంది. ఈ ఈవెంట్ ఆగస్టు 30, 31 తేదీల్లో హైదరాబాద్‌లోని జిమ్‌ఖానా గ్రౌండ్స్ లో పోటీలు జరగనున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్‌బాల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఛాంపియన్‌షిప్‌ను అమెరికన్ ఫుట్‌బాల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (AFFI) మార్గదర్శకత్వంలో నిర్వహిస్తున్నారు. దేశంలోని ప్రముఖ సీనియర్ పురుషుల, మహిళల ఫ్లాగ్ ఫుట్‌బాల్ టీమ్స్ ఈ టోర్నీలో పాల్గొననున్నాయి.  ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, కేరళ, హర్యానా, జార్ఖండ్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో పాటు ఆతిథ్య రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన జట్లు ట్రోఫీ కోసం తలపడనున్నాయి. 

సంప్రదాయ అమెరికన్ ఫుట్‌బాల్ ను పోలిన నాన్-కాంటాక్ట్ వెర్షన్ ఇటీవలి కాలంలో భారత్‌లో ముఖ్యంగా యువత, మహిళల మధ్య విస్తృతంగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. AFFI ఛాంపియన్‌షిప్ కొత్త ప్రతిభకు జాతీయ వేదికను కల్పించడం, అలాగే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత్‌ స్థాయిని బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ఈ ఈవెంట్‌ను 4KSports స్పాన్సర్ చేస్తోంది. క్రీడాభిమానులు, ప్రేక్షకులను జిమ్‌ఖానా గ్రౌండ్స్‌లో జరిగే ఈ మ్యాచ్‌లను వీక్షించి నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ మ్యాచ్ లు ఈ శని, ఆదివారాల్లో ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమయ్యి.. ఆదివారం సాయంత్రం ఫైనల్స్ జరగనున్నాయి.

Also Read: DCM Pawan Kalyan: రూ.7 కోట్ల ఆదాయం పోయి..రుషికొండపై రూ.453 కోట్ల అప్పు మిగిలింది:డిప్యూటీ సీఎం పవన్

Also Read: Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్‌బాస్-9 సీజన్ మొదలయ్యేది అప్పుడే..గ్రహణం రోజే రియాలిటీ షోకి శ్రీకారం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

american flag football leagueamerican footballflag footballbest flag football gameua rise flag football

Trending News