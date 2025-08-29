Traffic Diversions: హైదరాబాద్‌ వాసులకు అలర్ట్.. ఈ ప్రాంతాల వైపు అస్సలు వెళ్లకండి.. సెప్టెంబర్ 5 వరకు ట్రాఫిక్ రూల్స్.. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఏవంటే..!

Ganesh Festival Traffic Diversions: హైదరాబాద్ నగరంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. నగరంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో గణపతి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి, పూజలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్లోని మహాగణపతి దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందినది. ఈ గణనాథుడ్ని దర్శించుకోవడానికి హైదరాబాద్ నుంచే కాక, రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ను నియంత్రించేందుకు పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. అలాగే గణేశ్ నిమజ్జనం సమయంలో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. ఈ నెల 29 నుంచి సెప్టెంబర్ 5 వరకు ట్యాంక్ బండ్ చుట్టుపక్కల ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయని జాయింట్ సీపీ జోయల్ డేవిస్ తెలిపారు. నిమజ్జనానికి వచ్చే విగ్రహాల సంఖ్యను బట్టి ఎన్టీఆర్ మార్గ్, పీపుల్స్ ప్లాజా, పీవీఎన్ఆర్ మార్గ్లలో మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి రాత్రి వరకు ట్రాఫిక్ను నియంత్రించనున్నారు.
ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి..
* కర్బలా మైదాన్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ వైపు అనుమతించరు.. వాటిని సెయిలింగ్ క్లబ్ వద్ద కవాడిగూడ వైపు మళ్లిస్తారు.
* ఖైరతాబాద్ లేదా లిబర్టీ వైపు వెళ్లాలనుకునే వాహనదారులు కవాడిగూడ, డీబీఆర్ మిల్స్, ఇందిరా పార్క్ లేదా ఇక్బాల్ మినార్ మార్గాలను ఉపయోగించవచ్చు.
* ట్యాంక్ బండ్ మీదుగా పంజాగుట్ట వైపు వెళ్లాలనుకునే వారు రాణిగంజ్, మినిస్టర్ రోడ్ ద్వారా ప్రయాణించవచ్చు.
* పంజాగుట్ట, రాజ్ భవన్ నుంచి ఎన్టీఆర్ మార్గ్ లేదా నెక్లెస్ రోడ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్పై అనుమతించరు.. వాటిని నిరంకారి, సైఫాబాద్ లేదా ఇక్బాల్ మినార్ వైపు మళ్లిస్తారు.
* ఇక్బాల్ మినార్ నుంచి సికింద్రాబాద్ వైపు వచ్చే వాహనాలను ట్యాంక్ బండ్ వైపు అనుమతించకుండా.. తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ ద్వారా కట్ట మైసమ్మ ఆలయం, డీబీఆర్ మిల్స్, కవాడిగూడ వైపు మళ్లిస్తారు.
* కట్ట మైసమ్మ ఆలయం నుంచి ధోబీ ఘాట్ మీదుగా వచ్చే వాహనాలను.. ఎగువ ట్యాంక్ బండ్ వద్ద నిలిపివేసి, డీబీఆర్ మిల్స్ ద్వారా కవాడిగూడ వైపు పంపిస్తారు.
* ముషీరాబాద్ లేదా జబ్బార్ కాంప్లెక్స్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను సెయిలింగ్ క్లబ్ వైపు అనుమతించకుండా.. కవాడిగూడ ఎక్స్ రోడ్ ద్వారా డీబీఆర్ మిల్స్ వైపు మళ్లిస్తారు.
* మినిస్టర్ రోడ్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను నెక్లెస్ రోడ్ వైపు అనుమతించకుండా.. నల్లగుట్ట వంతెన వద్ద కర్బలా మైదానం వైపు పంపిస్తారు.
* అలాగే, బుద్ధ భవనం నుంచి నెక్లెస్ రోడ్ వైపు వచ్చే వాహనాలను నల్లగుట్ట ఎక్స్ రోడ్ వద్ద మినిస్టర్ రోడ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
* ఈ ఆంక్షలు ఎన్టీఆర్ మార్గ్, పీపుల్స్ ప్లాజా, నెక్లెస్ రోడ్ వంటి ప్రాంతాల్లో నిమజ్జనం సమయంలో రద్దీని బట్టి అమలు చేస్తారు. నగరవాసులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించి.. హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులకు సహకరించాలని కోరుతున్నారు.
