English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు గుడ్ న్యూస్.. ఏకంగా 34 చోట్ల ఉచితంగా మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల పంపిణి.. డిటెయిల్స్..

Hmda distributes eco friendly ganesha: హెచ్ఎండీఏ భాగ్య నగర వాసులకు మరోసారి గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈ సారి కూడా ప్రజలు పర్యావరణ హితంగా గణపయ్య వేడుకల్ని జరుపుకొవాలని కోరింది. దీనిలో భాగంగా ఏకంగా 34చోట్ల మట్టి గణపయ్య విగ్రహల్ని పంపిణి చేయనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 22, 2025, 05:11 PM IST
  • భాగ్యనగరంలో ఉచితంగా మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల పంపిణి..
  • భక్తులు ఈ అవకాశం వినియోగించుకొవాలని సూచనలు..

Trending Photos

HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
6
Happy Birthday Chiranjeevi
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
Snakes Control: వర్షాకాలంలో ఇలా చేస్తే.. ఇక పాములు ఇంటికి రమ్మన్న రావు.. ముఖ్యంగా ఇది చల్లడం తప్పనిసరి..!
5
Snake Control
Snakes Control: వర్షాకాలంలో ఇలా చేస్తే.. ఇక పాములు ఇంటికి రమ్మన్న రావు.. ముఖ్యంగా ఇది చల్లడం తప్పనిసరి..!
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
5
Udaya Bhanu
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణం రాబోతుంది..ఈ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు!
7
chandra grahan 2025 negative effect zodiac sign
Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణం రాబోతుంది..ఈ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు!
Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు గుడ్ న్యూస్.. ఏకంగా 34 చోట్ల ఉచితంగా మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల పంపిణి.. డిటెయిల్స్..

Hyderabad Free eco-friendly clay Ganesh idols from HMDA: దేశ మంతట కూడా ఎక్కడ చూసిన వినాయక చతుర్థి వేడుకల శోభ కన్పిస్తుంది. మార్కెట్ లో కొత్త ఆకారాల్లో గణపయ్యలు కొలువయ్యారు. గణపయ్య విగ్రహాల అమ్మకాలతో మార్కెట్ లు అన్ని  భక్తులతో కళ కళ లాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం చాలా మంది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ కన్న కూడా మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల్ని కొనుగోలు చేసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో వాతావరణ కాలుష్యంను తగ్గించడానికి తమ వంతుగా అందరు కూడా ఎక్కువగా మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల్ని ప్రతిష్టించుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రతి ఏడాది మాదిరిగా ఈసారి కూడా హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (HMDA).. మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల్ని పంపిణి చేస్తుంది.

 

ఈ సారి  నగరం అంతటా 34 ప్రదేశాలలో లక్ష మట్టి గణేష్ విగ్రహాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఆగస్టు 24 నుండి ఆగస్టు 26 వరకు మూడు రోజుల పాటు ఈ గణపయ్య విగ్రహాల పంపిణి చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ప్రజలంతా కూడా మొత్తంగా 34 కేంద్రాల్లో తమకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశంలో వెళ్లి మట్టి గణపయ్యల్ని  వచ్చి ఉచితంగా తీసుకెళ్లాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. దీనికోసం ఆయా స్వచ్చంద సంస్థలు ముందుకు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు.  ముఖ్యంగా కాలుష్యంను తగ్గించుకొవాలి,పర్యావరణ హితం కోసం ప్రతి  ఒక్కపౌరుడు తమ వంతుగా బాధ్యతతో ముందుకు రావాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.  

Read more: Ganesh Chaturthi 2025: గణేష్ మండపాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారా..?.. తెలంగాణ పోలీసుల కీలక సూచనలు..

మరోవైపు ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో గణేష్ మండపాల వద్ద విగ్రహల్ని ఏర్పాటు చేసే ఉత్సవ కమిటీ వారు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో ఇప్పటికే పోలీసులు తెలిపారు. ఎక్కడ కూడా శాంతి భద్రతలు తలెత్తకుండా పోలీసులు భారీగా బందో బస్తు చేపట్టారు. ఎక్కడ అనుమానకర వస్తువులు కన్పించిన,వ్యక్తులు తారసపడ్డ వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలని  పోలీసులు ఇప్పటికే కీలక ప్రకటన జారీ చేశారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadGanesh Chaturthiclay ganesh distributioneco friendly clay Ganpati idolhmda ganesha

Trending News