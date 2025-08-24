Medipalli: ఘోరం.. గర్భవతైన భార్యను రంపంతో ముక్కలుగా కోసి చంపిన భర్త..

Medipalli Husband Killed Pregnant Wife: హైదరాబాద్లోని మేడిపల్లిలో చోటు చేసుకుంది. గర్భవతి అయిన జ్యోతి (21) అనే మహిళను భర్త మహేందర్ రెడ్డి చంపి ముక్కలుగా నరికాడు. ఈ ఘోర దుర్ఘటనతో స్థానికంగా కూడా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. వికారాబాద్ కు చెందిన ఈ జంట బోడుప్పల్ లోని ఈస్ట్ బాలాజీ నగర్ లో నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే నిందితుడు మహేందర్ రెడ్డి భార్యని చంపి ముక్కలుగా నరకడంతో విషయం తెలుసుకున్న జ్యోతి బావ స్థానికులతో కలిసి మేడిపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు కూడా చేపట్టారు.
అయితే ఐదు నెలల గర్భవతి అయిన స్వాతిని చంపి ముక్కలుగా చేసి శరీర భాగాలను బయటపడేయాలని ప్యాకింగ్ చేస్తుండగా శబ్దాలు చుట్టుపక్కల వారు గుర్తించారు. ఇక వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వికారాబాద్ లోని కామారెడ్డికి చెందిన మహేందర్ రెడ్డి, స్వాతిని లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు గానీ, ఐదు నెలల గర్భవతి అయిన స్వాతిని ముక్కలుగా నరికి చంపేశాడు.
పోలీసుల ప్రకారం గతంలో కూడా అదే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏడాది పాటు నివాసం ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఖాళీ చేసి మరో ప్రదేశానికి వెళ్లి నెల క్రితమే మళ్ళీ తిరిగి అదే ఇంట్లోకి అద్దెకి వచ్చారు. నిందితుడు క్యాబ్ డ్రైవర్ గా పని చేస్తున్నాడు. అయితే అసలు ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ స్వాతిని ఎందుకు హత్య చేయాల్సి వచ్చిందో పోలీసుల ఎంక్వయిరీలో తెలియాల్సి ఉంది.
అయితే కాళ్లు, తల, చేతులు ముక్కలుగా కట్ చేసిన నిందితుడు మరికొన్ని భాగాలు ఇంకా గుర్తించాల్సి ఉంది. కేవలం ఛాతి భాగం మాత్రమే ఇంట్లో దొరికిందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఆ భాగాలను మూసిలో పడేసినట్లుగా సమాచారం. మిగతా మొండాన్ని కవర్లో ప్యాక్ చేస్తున్న సమయంలో అతడి ఒక్కడికి డెడ్ బాడీని తీసుకువెళ్లడానికి సాధ్యం కాలేదు. ఇంతలోనే స్థానికులు గుర్తించారు.
మరో ఘటనలో..
ఈరోజు నోయిడాలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అదనపు కట్నం కోసం భర్త అత్తామామలు కలిసి ఓ వివాహితను హత్య చేశారు. ఆమెను దారుణంగా కొట్టి చిత్రహింసలకు గురిచేసి మండే పదార్థం ఆమెపై పోసి ఏడేళ్ల తన కుమారుడి కళ్ల ముందే కాల్చి చంపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ప్రధానంగా అదనంగా రూ.35 లక్షల కోసం ఈ వివాహితను సజీవ దహనం చేశారు.
