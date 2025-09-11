Hyderabad Baby Spa: హైదరాబాద్లో మొదటిసారిగా శిశు సంరక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. బంజారాహిల్స్లోని ఫెర్నాండేజ్ ఆస్పత్రి ప్రాంగణంలో దీన్ని నెలకొల్పారు. ఈ స్పాను హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్, ఐఏఎస్ హరి చందన ప్రారంభించగా.. ఇతర ప్రముఖులు ఈ స్పా ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దేశంలోని మొట్టమొదటి శిశు సంరక్షణ ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రం ఇదే కావడం విశేషం.
నియోనాటాలజిస్టులు, పీడియాట్రిషియన్లు, ఫిజియోథెరపిస్టులు వంటి నిపుణులతో పర్యవేక్షణ జరుగుతుంది. ఇది శిశువుల శారీరక, మానసిక, నరాల సంబంధిత అవయవాల అభివృద్ధికి తోడ్పడటమే కాకుండా, తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డతో బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
దేశంలోనే మొదటి సారి నెలకొల్పిన శిశు సంరక్షణా కేంద్రం ప్రత్యేకతలు:
అధిక శాతం స్పా సెంటర్లు కేవలం విశ్రాంతిపైనే దృష్టి పెడతాయి. కానీ ఈ బేబీ స్పాలో ప్రతి సందర్శన ఒక అభివృద్ధి ప్రణాళికలో భాగంగా ఉండనుంది. ఇక్కడ శిశువుల కోసం ప్రత్యేకంగా... ప్రతి సెషన్ ముందు శిశు వైద్యుల పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. పిల్లల ఎదుగుదలను గమనించడానికి ఒక చిన్న మైల్స్టోన్ అసెస్మెంట్ చేస్తారు. వయస్సు, స్వభావం, వ్యక్తిగత అవసరాలకు తగ్గట్టుగా కార్యకలాపాలను రూపొందిస్తారు. శిక్షణ పొందిన ఫిజియోథెరపిస్టులు శిశు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో హైడ్రోథెరపీ, మసాజ్ అందిస్తారు. ఈ విధంగా భద్రత, శాస్త్రీయ, వ్యక్తిగత సంరక్షణ కలయిక ఫెర్నాండెజ్ బేబీ స్పాను ప్రత్యేకంగా నిలుతుంది.
శిశువుల వయస్సు 6 వారాల నుండి 9 నెలల వరకు ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఆశించే సేవలను ఇందులో నేర్పిస్తారు. శిశువు ఎదుగుదలకు తోడ్పడే మసాజ్ ఎలా చేయాలో, వయసుకు తగిన ఆటలు ఆడించడానికి సరళమైన పద్ధతులను తల్లిదండ్రులకు నేర్పిస్తారు.
ఈ సేవల వల్ల శిశువులకు కలిగే ప్రయోజనాలు: మంచి జీర్ణక్రియ, సురక్షితమైన నిద్ర, కోలిక్ (కడుపు నొప్పి), అసౌకర్యం నుండి ఉపశమనం, కండరాల బలం, సమన్వయం పెరుగుదల, అలాగే బంధం ద్వారా లోతైన భద్రతా భావం.
ఈ శిశు సంరక్షణా కేంద్రంలో తల్లిదండ్రులకు చిట్కాలు:
బిడ్డ వయస్సుకు తగినట్లుగా సురక్షితమైన, సులభమైన మసాజ్ పద్ధతులను పేరెంట్స్ కు తెలియజేస్తారు. ఎదుగుదల, జీర్ణక్రియకు తోడ్పడే ఆహారపు అలవాట్లతో పాటు చికాకుగా ఉండే బిడ్డను ఓదార్చడం, వారి సంకేతాలను అర్థం చేసుకోవడం, ప్రశాంతపరిచే చిట్కాలు, ఎప్పుడు విరామం ఇవ్వాలో తెలుసుకోవడం వంటి వాటిని నేర్పిస్తారు.
తల్లిదండ్రులను ఆత్మవిశ్వాసంతో, అవసరమైన నైపుణ్యాలతో చంటిబిడ్డలను పెంచడమే ఇందుకు ప్రధాన ధ్యేయంగా కనిపిస్తుంది.
హైడ్రోథెరపీ:
శిశువులకు అందించే హైడ్రోథెరపీ గురించి సమాచారం:
హైడ్రోథెరపీలో, ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించిన వెచ్చని నీటిలో, శిశువులు స్వేచ్ఛగా తేలియాడుతూ కదలగలరు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఫ్లోట్ సపోర్ట్ ఉపయోగించి, వారి తల సురక్షితంగా నీటి పైన ఉండేలా చూస్తారు. ఈ సెషన్స్ తక్కువ సమయంలో, ఫిజియోథెరపిస్టుల పర్యవేక్షణలో జరుగుతాయి.
ఈ చికిత్సలో నీటి నిరోధకత వల్ల శిశువుల కండరాలు బలంగా మారి, శరీర కదలికలు మెరుగవుతాయి. ఇది రక్త ప్రసరణ, శ్వాసక్రియకు తోడ్పడుతుంది. సమన్వయం, నాడీ సంబంధిత ఎదుగుదలను ప్రేరేపించడమే కాకుండా, శిశువుకు గర్భంలో ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
స్పా సెషన్ వివరాలు:
ఇందులో వివిధ సెషన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ప్రీ-సెషన్ మెడికల్ చెక్, మైల్స్టోన్ అసెస్మెంట్ (10 నిమిషాలు), హైడ్రోథెరపీ (10–15 నిమిషాలు), ఇన్ఫాంట్ మసాజ్ (10–15 నిమిషాలు), పేరెంట్ కౌన్సెలింగ్లో ఆహారం ఇవ్వడం, ఓదార్చడం, ఇంట్లో కొనసాగించాల్సిన విషయాలపై ఆచరణాత్మక చిట్కాలను నేర్పిస్తారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్, ఐఏఎస్ హరి చందన పాల్గొనగా.. ఫిజియోథెరపీ విభాగం హెడ్ డాక్టర్ లత బాలసుందరం, సీనియర్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ డాక్టర్ సుష్మా బొల్లావరంతో పాటు ఇతర ప్రముఖులు ఈ శిశు సంరక్షణ కేంద్రం ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్నారు.
