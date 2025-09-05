Top Interiors Hyderabad: ఈరోజుల్లో ఇల్లు కట్టడమంటే ఓ పెద్ద టాస్క్. అందులోనూ పెరుగుతున్న ఖర్చుల కారణంగా రోజురోజుకు బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ వాల్యూ కూడా అందనంత రేంజ్ కు వెళ్లిపోతున్నాయి. భారతదేశం లాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఇంటి రెంట్స్ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి. బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి టెక్ సిటీల్లో అద్దెలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొత్త కడుతున్న ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్స్ తో పాటు హోమ్ ఇంటీరియర్స్ మార్కెట్ భారీగా డిమాండ్ పెరుగుతుంది.
2030 నాటికి దీని విలువ 2.9 బిలియన్ డాలర్లకుకు చేరుతుందని మ్యాజిక్బ్రిక్స్ తాజా నివేదిక వెలువరించింది. ఆ నివేదిక ప్రకారం.. హైదరాబాద్ గృహ యజమానులు ఇంటిపై కోట్లు ఖర్చుపెడుతుంటే.. వాటి
ఇంటీరియర్స్పై సగటున రూ.4.9 లక్షలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇది ఢిల్లీ (రూ.5.8 లక్షలు), బెంగళూరు (రూ.5.2 లక్షలు) కంటే తక్కువగా ఉంది. మన దేశంలో ఇతర ప్రధాన నగరాలకంటే హైదరాబాద్లో ఓకింత తక్కువ ధరకే ఇంటీరియర్స్ లభిస్తుంది.
అయితే ఇంటీరియర్స్ తమ ఇంటికి అందాన్ని పెంచడంతో పాటు ఆస్తి రీసేల్ వాల్యూని కూడా పెంచుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాదాపుగా వాటి రీసేల్ వాల్యూని 70 శాతం వరకు పెంచేందుకు అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతే కాకుండా ఇంటిని అద్దెకి ఇచ్చినా.. రెంట్ కూడా 10 శాతం – 45 శాతం వరకు గణనీయంగా పెంచుకునేందుకు సాధ్యం అవుతుంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో డబుల్, త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు ఎక్కువ మార్కెట్ను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మార్కెట్లో డబుల్, త్రిబుల్ బెడ్రూమ్లు సగటున రూ.75 లక్షలు – రూ.2 కోట్లు మధ్యలో లభిస్తున్నాయి. ఇందులో దాదాపుగా ఒక ఇంటికి సగటున రూ.5 లక్షల నుంచి రూ. 15 లక్షల వరకు ఇంటీరియర్స్ కోసం ఖర్చు చేస్తున్నట్లు నివేదిక వెల్లడిస్తోంది. ఇళ్లు కొనుగోలు ధరపై కేవలం 10 శాతం పెట్టుబడితో ఆస్తి విలువను అమాంతం పెంచుకోవచ్చు. దీంతో పాటు ఇంటిలో కళ ఉట్టిపడేలా చేస్తుంది.
ఇంటిరియర్స్ ఖర్చులో ప్రధాన భాగం బెడ్రూమ్స్, కిచెన్ కు వెళ్తుంది. బెడ్రూమ్స్ కు సగటున రూ.1.7 లక్షలు అనగా 40 శాతం.. వంటగది కోసం సగటున రూ.1.5 లక్షలుపైగా అనగా 31 శాతం ఖర్చు చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు స్టోరేజ్ కీలక అంశం, వార్డ్ రోబ్స్, కేబినెట్స్ కలిపి మొత్తం ఖర్చులో సగం కంటే ఎక్కువ (66%) ఉంటాయి. ఇందులో వార్డ్రోబ్స్ 64%, బెడ్రూమ్ కేబినెట్స్ 6% వాటాను కలిగి ఉన్నాయని నివేదిక తెలిపింది.
