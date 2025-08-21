English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hydra News: మాదాపూర్‌లో అక్రమ నిర్మాణాలను హైడ్రా కూల్చివేసింది. మొత్తం 16000 గజాల స్థలాన్ని కాపాడి.. అక్కడ బోర్డులు ఏర్పాటు చేసింది. హైడ్రాకు జూబ్లీ ఎన్‌క్లేవ్ ప్రతినిధులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 21, 2025, 02:33 PM IST

Hydra: ప్ర‌భుత్వ స్థ‌లంలో హోట‌ల్‌ నిర్మాణం, భారీగా అద్దెలు వసూళ్లు.. రూ.400 కోట్ల ఆస్తిని కాపాడిన హైడ్రా

Hydra News: అక్రమ కట్టడాలపై హైడ్రా కొరడా ఝులిపించింది. రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంప‌ల్లి మండ‌లం మాదాపూర్ ప్రాంతంలో అక్రమ కట్టడాలు కూల్చి వేసింది. జూబ్లీ ఎన్‌క్లేవ్‌లో పార్కుల‌తో పాటు ర‌హ‌దారులను ఆక్రమించి చేపట్టిన నిర్మాణాలను నేలమట్టం చేసి దాదాపు రూ.400 కోట్ల ఆస్తిని కాపాడింది. ఇక్కడ 22.20 ఎక‌రాల‌లో దాదాపు 100 ప్లాట్ల‌తో అనుమ‌తి పొందిన ఈ లే ఔట్‌లో 4 పార్కులుండ‌గా.. 2 క‌బ్జా(దాదాపు 8 వేల 500 గ‌జాలు)కు గురైనట్లు హైడ్రా గుర్తించింది. అదేవిధంగా 5 వేల గజాల మేర రోడ్డును ఆక్రమించారు. అంతేకాకుండా దాదాపు మూడు వందల గ‌జాల ప్ర‌భుత్వ స్థ‌లంలో అక్రమంగా నిర్మించిన హోటల్‌ను కూడా హైడ్రా కూల్చి వేసింది. ఇక్కడ మొత్తం 16000 గజాల స్థలాన్ని కబ్జా కోరల నుంచి కాపాడింది. ఈ స్థలం విలువ దాదాపు రూ.400 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంటున్నారు.

1995లో ఈ లే ఔట్‌కు పర్మిషన్ రాగా.. 2006లో ప్ర‌భుత్వం రెగ్యుల‌రైజ్ కూడా చేసింది. ఈ లే ఔట్ ప్ర‌కారం.. జీహెచ్‌ఎంసీకి గిఫ్ట్ డీడ్ చేసిన పార్కులను జైహింద్‌ రెడ్డి అనే వ్య‌క్తి క‌బ్జా చేశారని జూబ్లీ ఎన్‌క్లేవ్ లే ఔట్ ప్ర‌తినిధులు హైడ్రాకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఈ వ్యవహరంపై గ్రౌండ్‌ లెవల్‌లో విచారించిన హైడ్రా.. కబ్జాలు నిజమేనని తేల్చింది. హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథన్ ఆదేశాలతో గురువారం తొలగింపు పనులు చేపట్టారు. వెంటనే పార్కుల స్థలాన్ని హైడ్రా కాపాడినట్లు అక్కడ బోర్డులు పెట్టి.. చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. కబ్జాకు పాల్పడ్డవారిపై పోలీస్ కేసులు కూడా పెడుతున్నట్లు హైడ్రా అధికారులు వెల్లడించారు.

లే ఔట్ ప్ర‌కారం ఉన్న 4 పార్కుల్లో 2 పార్కులు, ఒక రోడ్డు, ప్రభుత్వ స్థలం క‌బ్జాకు గురైన‌ట్లు తేలింది. హైటెక్ సిటీ నుంచి కొండాపూర్ రహదారికి ఆనుకొని మెటల్ చార్మినార్‌కు ఎదురుగా  దాదాపు మూడు వందల గ‌జాల ప్ర‌భుత్వ స్థ‌లాన్ని ఆక్ర‌మించారని గుర్తించింది. అక్కడ అనుమ‌తి లేకుండా హోట‌ల్ నిర్మించి జైహింద్‌రెడ్డి అద్దెలు వసూలు చేస్తున్నాడని.. అదే ప్లేస్‌లో భారీ ప్రకటన హోర్డింగ్‌ల ద్వారా ఏర్పాటు చేసి.. రెండింటి ద్వారా నెలకు దాదాపు రూ.4 లక్షల ఆదాయం పొందుతున్నట్లు జూబ్లీ ఎన్‌క్లేవ్ ప్ర‌తినిధులు ఫిర్యాదులో తెలిపారు. 2006లో లే ఔట్ రెగ్యుల‌రైజ్ అయిందని.. అయితే ప్లాట్ యజమానులకు తెలవకుండా త‌ర్వాత‌ ఎలా రద్దు అవుతుందని అన్నారు.

ULC భూమి అయితే ప్రభుత్వానికి చెందాలని.. మరి జైహింద్‌రెడ్డిది ఎలా అవుతుంద‌ని అడిగారు. ULC ల్యాండ్ త‌న సొంత భూమి అయితే ప్లాట్ల జోలికి రాకుండా.. కేవలం పార్కులే జైహింద్ రెడ్డికి ఎలా చెందుతాయని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తాజాగా ఫిర్యాదుకు స్పందించి కూల్చివేతలు చేపట్టడడంతో హైడ్రా అధికారులకు జూబ్లీ ఎన్‌క్లేవ్ తెలిపారు. 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

HydraHydra NewsMadhapurMadhapur HydraHyderabad

