Gold: హైదరాబాద్ గోల్డ్ షాపులపై ఐటీ ఆకస్మిక తనిఖీలు..

Hyderabad Gold Shops IT Raids: భాగ్యనగరంలో ఐటీ సోదాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. సికింద్రాబాద్ కళాసిగూడలో క్యాప్స్ గోల్డ్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అధికారుల సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. బంజారాహిల్స్లో కూడా క్యాప్స్ గోల్డ్ ప్రధాన కార్యాలయం ఉండటంతో అక్కడ కూడా ఐటీ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఈ సోదాల్లో క్యాప్స్ గోల్డ్ కంపెనీ పెద్ద ఎత్తున ఐటీ చెల్లింపుల్లో అవకతవకులు పాల్పడ్డట్టు ఐటీ గుర్తించింది.
క్యాప్స్ గోల్డ్ చైర్మన్ చంద్ర పరమేశ్వర్ ఇంట్లో కూడా సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. సుమారు 15 బృందాలతో ఏకకాలంలో సోదాలు చేస్తోంది . అటు వాసవి రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థపై ఐటీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వాసవి సంస్థ.. క్యాప్స్ గోల్డ్కు అనుబంధంగా ఉన్నట్లు ఐటీ గుర్తించింది. ఈ క్రమంలోనే సోదాలు జరుగుతున్నాయి.
వాసవి సంస్థలో డైరెక్టర్గా ఉన్న అభిషేక్, సౌమ్య కంపెనీలపై కూడా రైడ్స్ నిర్వహించింది ఐటీ సిబ్బంది. క్యాప్స్ గోల్డ్లో కూడా అభిషేక్ ,సౌమ్య డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. వాసవికి సంబంధించిన 40 కంపెనీలకు సంబంధించిన దానిపై ఆరా తీస్తున్నారు. వాసవి రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూప్స్ పైన ఏకకాలంలో ఐటీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. మన దగ్గర ఉన్న గోల్డ్ షాపు నిర్వాహకులు ఎక్కవ మంది దుబాయి నుంచి అక్రమంగా ప్రభుత్వ కన్నగప్పి దేశానికి బంగారన్ని దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. వీరికి కొంత మంది ప్రభుత్వంలో పై స్థాయి అధికారల అండదండలుండటంతో వీరి పని సులవుతోంది.
