Kavitha: జాగృతిలో భారీగా చేరికలు.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి రాజీనామా తర్వాత కవితకు జాక్‌పాట్‌

K Kavitha Get Promotion: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సస్పెన్షన్‌కు గురయిన తర్వాత కె కవితకు భారీ జాక్‌పాట్‌ తగిలింది. తెలంగాణ జాగృతిలో పెద్ద ఎత్తున నాయకులు చేరడంతో ఆమె వర్గం సంబరాల్లో మునిగింది. ఆ వార్త వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 6, 2025, 05:59 PM IST

Kavitha: జాగృతిలో భారీగా చేరికలు.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి రాజీనామా తర్వాత కవితకు జాక్‌పాట్‌

Telangana Jagruthi: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బహిష్కరించిన తర్వాత కల్వకుంట్ల కవిత ఒంటరిగా మారిన విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణలో తీవ్ర సంచలనం రేపిన ఈ పరిణామం అనంతరం కవితకు జాక్‌పాట్ తగిలింది. ఆమె స్థాపించిన తెలంగాణ జాగృతిలో పెద్ద ఎత్తున నాయకులు చేరారు. సామాజిక తెలంగాణ ఉద్యమం చేపట్టిన కవితకు అండగా పలువురు బీసీ నాయకులు జాగృతిలో చేరారు. వారిని కవిత స్వాగతించి అనంతరం కీలక సమావేశం నిర్వహించారు.

హైదరాబాద్‌ బంజారాహిల్స్ లోని తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయంలో అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత నాయకులకు కండువాలు వేసి ఆహ్వానం పలికారు. జీహెచ్ఎంసీ మాజీ కార్పొరేటర్ గోపు సదానందం, సంచార జాతుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కోల శ్రీనివాస్, అరె కటిక సంఘం సురేందర్ తమ అనుచరులతో కలిసి జాగృతిలో చేరారు. బీసీల కోసం చేస్తున్న పోరాటం.. కృషిని గుర్తించి తాము జాగృతిలో చేరినట్లు ఆ నాయకులు తెలిపారు.

చేరికల అనంతరం కవిత కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. తెలంగాణలో 42 శాతం రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం బీసీ సంఘాల నాయకులతో కవిత సమావేశమయ్యారు. వివిధ బీసీ సంఘాల నాయకులతో ఆమె సమాలోచనలు జరిపి బీసీ ఉద్యమంపై చర్చించారు. కామారెడ్డి డిక్లరేషన్‌ను అమలు చేయకుండానే కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే యోచనలో ఉందని.. అదే జరిగితే రేవంత్‌ రెడ్డికి తగిన రీతిలో బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని కవిత చెప్పారు.

తెలంగాణ జాగృతి, బీసీ సమాజం ఒత్తిడికి తలొగ్గిన రేవంత్ రెడ్డ బీసీ రిజర్వేషన్లను 42 శాతానికి పెంచుతూ బిల్లులు పాస్ చేసిందే తప్ప వాటికి రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం చిన్న ప్రయత్నం చేయడం లేదని కవిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని వద్దకు అఖిలపక్షం తీసుకెళ్తామని అసెంబ్లీలో హామీ ఇచ్చి మాట తప్పిందని రేవంత్‌ రెడ్డిని తప్పుబట్టారు. కేంద్రం వద్ద బిల్లులు పెండింగ్‌లో ఉండగానే రాష్ట్ర మంత్రివర్గం రిజర్వేషన్ల పెంపునకు చట్ట సవరణ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించి ఆ ప్రతిపాదనలు గవర్నర్‌కు పంపిందని కవిత వివరించారు.

కేంద్రం, గవర్నర్‌ను కలిసి రిజర్వేషన్లు సాధించేందుకు రేవంత్ రెడ్డి కనీస ప్రయత్నాలు చేయలేదని కవిత మండిపడ్డారు. బీసీలను మభ్యపెట్టేందుకు మళ్లీ మోసపూరిత రాజకీయాలకు రేవంత్‌ రెడ్డి తెరతీశాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక సంస్థలతో పాటు విద్య, ఉద్యోగాల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే వరకు ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని కవిత స్పష్టం చేశారు. రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని కవిత తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

K KavithaTelangana JagruthiHyderabadLeaders Joiningsbrs party

