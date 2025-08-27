English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video: శ్రీ విశ్వ శాంతి మహాశక్తి గణపతి.. ఖైరతాబాద్‌ వినాయకుడి పూర్తి రూపం చూశారా?

Khairtabad Ganesh Video: వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు మొదలయ్యాయి. ఈరోజు 2025 ఆగస్టు 27వ తేదీ వినాయక చవితి నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికి హైదరాబాద్ ఖైరతాబాద్ గణపతి కూడా సిద్ధమయ్యాడు. ఆయనకు సంబంధించిన ఫోటో కూడా బయటకు వచ్చింది. మొన్నటి వరకు నిర్మాణ దశలో కర్రలు అడ్డుగా ఉండగా తాజాగా అవన్నీ తొలగించి స్వామి వారి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 27, 2025, 09:54 AM IST

Khairtabad Ganesh Video: హైదరాబాదులోని ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి సిద్ధమయ్యారు. ఇక నిర్మాణ దశలో కర్రలు అన్నీ అడ్డుగా ఉండగా ఇప్పుడు వాటిని తొలగించి పూర్తిస్థాయిలో స్వామివారి దర్శనం కల్పించారు. ఈసారి శ్రీ విశ్వశాంతి మహా శక్తి గణపతి రూపంలో తీర్చిదిద్దారు. 69 అడుగుల ఎత్తైన విఘ్నేశ్వరుడు దర్శనానికి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలి రానున్నారు. ఇక ఖైరతాబాద్ మహా వినాయకుడి దర్శనానికి దాదాపు రెండు లక్షల మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.ఈ నేపథ్యంలో భారీ బందోబస్తు కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసులు భక్తుల రద్దీ దృశ్య క్యూ లైన్ ల కోసం ప్రత్యేకంగా బారీకేడ్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈరోజు నుంచి 11 రోజులపాటు మింట్ కాంపౌండ్ నుంచి ఖైరతాబాద్ రైల్వే గేట్ వరకు సాధారణ వాహనాలకు అనుమతి ఉండదు. విగ్రహం వద్దకు వచ్చే రూట్లో పెద్ద ఎత్తున విద్యుత్ లైట్లు కూడా అమర్చారు.

భారీ వర్షం..
ఇక బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడన నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వినాయక చవితి సందర్భంగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఇది కాస్త పండగ పనులకు అడ్డుగా మారింది. వర్షాలకు మంటపాలన్ని తడిచి ముద్దయ్యాయి. పూజ సామాగ్రీ ఇతర వస్తువుల కోసం బయటికి వెళ్లలేని పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. దీంతో ఇవాళ ఒక్కరోజు వర్షాన్ని ఆపు గణపయ్యా అని భక్తులు వేడుకుంటున్నారు.

భారీ గణపయ్యలను తీసుకువెళ్తున్న సమయంలో నిన్నటి నుంచి భారీ ఉరి వర్షం కురుస్తున్న నేపథ్యంలో వర్షం లో పలువురు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. డాన్సులు వేస్తూ గణపతికి స్వాగతం పలికారు. నిన్న సాయంత్రం నుంచి వినాయకుడి తరలింపు కొనసాగుతూనే ఉంది.
వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా పూల ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. మార్కెట్లో చామంతి ధర ఏకంగా కిలో రూ. 800 పలుకుతుంది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షానికి పూల సరఫరా తగ్గడంతో డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

అంతేకాదు ఈ భారీ ఎత్తున చేసుకునే వినాయక చవితి ఉత్సవాల షురూ అవడంతో మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా పూలతో పాటు పండ్లు ఇతర పూజ సామాగ్రి ధరలు కూడా ఆకాశాన్ని అంటాయి. బంతిపూలు కూడా రూ.200 కిలో పెరిగాయి. ఇక తెలంగాణ హైకోర్టు మంటపాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న వారికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సాయంత్రం 6:00 నుంచి రాత్రి 10 గంటలలోపు మాత్రమే డీజే పరిమితికి మించి వాడకూడదని ఆదేశించింది.

Read more:  'పెద్దన్న ఇది నీ స్థాయికి తగునా?'.. మోదీ టెర్రిఫిక్‌ మ్యాన్, భారత్‌ పాక్‌ యుద్ధం మళ్లీ మొదలవుతుందో అని రెచ్చగొట్టు వ్యాఖ్యాలు చేసిన ట్రంప్‌..

Read more: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Khairatabad Ganesh 2025ganesh chaturthi hyderabad69 feet Ganesh idolViswa Shanthi Maha Shakti Ganapathi

