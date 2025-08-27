Video: శ్రీ విశ్వ శాంతి మహాశక్తి గణపతి.. ఖైరతాబాద్‌ వినాయకుడి పూర్తి రూపం చూశారా?

Khairtabad Ganesh Video: హైదరాబాదులోని ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి సిద్ధమయ్యారు. ఇక నిర్మాణ దశలో కర్రలు అన్నీ అడ్డుగా ఉండగా ఇప్పుడు వాటిని తొలగించి పూర్తిస్థాయిలో స్వామివారి దర్శనం కల్పించారు. ఈసారి శ్రీ విశ్వశాంతి మహా శక్తి గణపతి రూపంలో తీర్చిదిద్దారు. 69 అడుగుల ఎత్తైన విఘ్నేశ్వరుడు దర్శనానికి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలి రానున్నారు. ఇక ఖైరతాబాద్ మహా వినాయకుడి దర్శనానికి దాదాపు రెండు లక్షల మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.ఈ నేపథ్యంలో భారీ బందోబస్తు కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసులు భక్తుల రద్దీ దృశ్య క్యూ లైన్ ల కోసం ప్రత్యేకంగా బారీకేడ్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈరోజు నుంచి 11 రోజులపాటు మింట్ కాంపౌండ్ నుంచి ఖైరతాబాద్ రైల్వే గేట్ వరకు సాధారణ వాహనాలకు అనుమతి ఉండదు. విగ్రహం వద్దకు వచ్చే రూట్లో పెద్ద ఎత్తున విద్యుత్ లైట్లు కూడా అమర్చారు.
భారీ వర్షం..
ఇక బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడన నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వినాయక చవితి సందర్భంగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఇది కాస్త పండగ పనులకు అడ్డుగా మారింది. వర్షాలకు మంటపాలన్ని తడిచి ముద్దయ్యాయి. పూజ సామాగ్రీ ఇతర వస్తువుల కోసం బయటికి వెళ్లలేని పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. దీంతో ఇవాళ ఒక్కరోజు వర్షాన్ని ఆపు గణపయ్యా అని భక్తులు వేడుకుంటున్నారు.
భారీ గణపయ్యలను తీసుకువెళ్తున్న సమయంలో నిన్నటి నుంచి భారీ ఉరి వర్షం కురుస్తున్న నేపథ్యంలో వర్షం లో పలువురు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. డాన్సులు వేస్తూ గణపతికి స్వాగతం పలికారు. నిన్న సాయంత్రం నుంచి వినాయకుడి తరలింపు కొనసాగుతూనే ఉంది.
వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా పూల ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. మార్కెట్లో చామంతి ధర ఏకంగా కిలో రూ. 800 పలుకుతుంది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షానికి పూల సరఫరా తగ్గడంతో డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది.
అంతేకాదు ఈ భారీ ఎత్తున చేసుకునే వినాయక చవితి ఉత్సవాల షురూ అవడంతో మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా పూలతో పాటు పండ్లు ఇతర పూజ సామాగ్రి ధరలు కూడా ఆకాశాన్ని అంటాయి. బంతిపూలు కూడా రూ.200 కిలో పెరిగాయి. ఇక తెలంగాణ హైకోర్టు మంటపాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న వారికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సాయంత్రం 6:00 నుంచి రాత్రి 10 గంటలలోపు మాత్రమే డీజే పరిమితికి మించి వాడకూడదని ఆదేశించింది.
