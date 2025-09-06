English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Khairatabad Ganesh Nimajjanam 2025: ఘనంగా ముగిసిన ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి నిమజ్జనోత్సవం.. పులకించిన భక్త జనం..

Khairatabad Ganesh Nimajjanam 2025 : అత్యంత వైభవంగా నవరాత్రుల పూజలు అందుకుని.. గంగమ్మ ఒడికి చేరుకున్నాడు ఖైరతాబాద్ మహా గణేశుడు. వెళ్లి రావయ్యా గణపయ్య, మళ్లీ రావయ్యా లంబోదరా అంటూ.. ఖైరతాబాద్‌ మహా గణపతిని భక్తులు గంగమ్మ ఒడికి సాగనంపారు పంపారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 6, 2025, 02:36 PM IST

Khairatabad Ganesh Nimajjanam 2025: అశేష భక్తుల పూజలందుకున్న బడా గణేశుడి నిమజ్జనం, ఘనంగా పూర్తైంది. శోభాయాత్ర ఆద్యంతం కనులవిందుగా సాగింది. ఖైరతాబాద్ గుండా లక్డీ కపూల్ , టెలిఫోన్ భవన్, సెక్రటేరియేట్ మీదుగా మహా గణపతి ట్యాంక్ బండ్ కు చేరుకునే క్రమంలో మహాగణపతికి అడుగడుగునా భక్తులు నీరాజనం పలికారు. భారీ విజ్ఞాధిపతిని హుస్సేన్‌సాగర్‌లో నిజ్జమనం చేయడంతో మహాఘట్టం సంపూర్ణమైంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతి నిమజ్జనం ఆద్యంతం భక్తజనుల సందడి మధ్య ఘనంగా ముగిసింది. 10 రోజుల పాటు భక్తుల నీరాజనాలు పూజలు అందుకున్న  భారీ విఘ్న నాయకుడు గంగమ్మ ఒడికి చేరుకోవడంతో నిమజ్జన కార్యక్రమంలో మహా క్రతువు ముగిసింది. 69 అడుగుల ఎత్తులో భారీ కాయుడైన, బొజ్జ గణపయ్య సాగర్​ గర్భంలో నిమజ్జనమయ్యాడు. ఈ సందర దృశ్యాన్ని కన్నులారా చూసేందుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు బారులు తీరారు. 

దీంతో నగర నడిబొడ్డున సాగర ప్రాంతమంతా జనసంద్రంగా మారింది. జై బోలో గణేశ్​ మహరాజ్​కీ జై అంటూ జయజయధ్వానాలు మార్మోగాయి. భక్తజనం చూస్తుండగానే కనురెప్ప పాటు కాలంలో గంగమ్మ ఒడిలోకి ఆ పార్వతీ తనయుడు చేరుకున్నాడు. దీంతో భక్తులందరూ జై బోలే గణేష్ మహారాజ్ కి జై తో పాటు గణపతి బప్పా మెరియా అగలే బరస్ తూ జల్దీ ఆ అంటే  నినాదాలు చేశారు. అంటే వచ్చే యేడాది తొందరగా అంటూ నినాదాలు చేస్తూ గంగమ్మ ఒడిలో ఆయన సేద తీరుతున్న దృష్యాలు చూసి భక్తులు పులకించి పోయారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

