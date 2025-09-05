English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CM Revanth Visits Khairtabad Ganesh Today: నేడు ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ ను తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దర్శించుకోనున్నారు. ఉదయం 10 గంటలకు మహాగణపతిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు కూడా చేయనున్నారు. రేపు ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి నిమజ్జనం ఉండనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కూడా ఈ ప్రాంతంలో విధించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 5, 2025, 07:47 AM IST

Khairtabad Ganesh: వినాయక నిమజ్జన శోభా యాత్రకు సర్వం సిద్ధం.. నేడు ఖైరతాబాద్‌ గణేష్‌ను దర్శించుకోనున్న సీఎం రేవంత్‌.. 

CM Revanth Visits Khairtabad Ganesh Today: ఖైరతాబాద్ మహా గణనాథుడు దర్శనానికి ఇసుకేస్తే రాలనంత జనం నిన్న వచ్చింది. ఈరోజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఖైరతాబాద్ వెళ్లనున్నారు. ఉదయం 10 గంటలకు మహాగణపతిని దర్శించుకొని ఆయన అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు. కాగా శనివారం మహాగణపతిని హుస్సేన్ సాగర్లో నిమజ్జనం చేయనున్నారు. దీంతో ముందస్తు ఏర్పాటు నిమిత్తం నిన్న రాత్రి 12 గంటల నుంచి భక్తుల దర్శనాలు నిలిపివేశారు. ఇక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తో పాటు పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్, మంత్రులు పొన్నం, సురేఖ కూడా రేవంత్ రెడ్డి తో పాటు ఖైరతాబాద్ గణేష్ ని దర్శించుకోవడానికి వెళ్ళనున్నారు. 

 ఇక హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా రేపు 6వ తేదీ శనివారం జరగనున్న నిమజ్జనానికి ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. అధికారులు ఇక 50వేల విగ్రహాలతో 33 కిలోమీటర్ల మేర శోభాయాత్ర జరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారీ బందోబస్తు 30 వేల మంది పోలీసులతో ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఇక హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా 20 చేరువులు ,72 కృత్రిమ కొలనులు, 134 క్రేన్లు, 259 మొబైల్ క్రేన్లు కూడా సిద్ధం చేశారు. 9 బొట్లు 200 మంది గజ ఈతగాళ్లతో ఇప్పటికీ అన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 14480 మందికి పైగా శానిటేషన్ సిబ్బందిని కూడా నియమించి ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రత చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

 సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలు..
 ఇక గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భం భక్తులను సూచనలు పాటించాలని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల వీడియో విడుదల చేశారు. ప్రధానంగా నిమజ్జన ప్రాంతంలో సూచించిన ప్రదేశంలోనే నిమజ్జనం చేయాలి. రోడ్డుపై వెళ్తున్న వాహనాలపై రంగులు చల్లకూడదు. విగ్రహాలను అధికారులను నిర్దేశించిన మార్గాల్లోనే నిమజ్జనానికి తీసుకెళ్లాలి. అంతేకాదు విద్యుత్ వైర్ల దగ్గర జాగ్రత్త తీసుకోవాలని ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే పోలీసులను సంప్రదించాలని వారు సూచించారు. 

 ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు..
 ఇక రేపు గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 6న ఉదయం 6:00 నుంచి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటల వరకు ఈ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉండనున్నాయి. ప్రధానంగా బాలాపూర్, సికింద్రాబాద్, దిల్‌షుక్‌ నగర్ తదితర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే ప్రధాన ఊరేగింపులు ట్యాంక్‌ బండ్‌, నెక్లెస్ రోడ్ వైపుగా సాగుతాయని ఆ ప్రాంతాల్లో వాహనాలకు అనుమతి లేదన్నారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు.

Khairtabad Ganesh 2025CM Revanth Khairtabad visitGanesh Visarjan HyderabadHyderabad Ganesh immersion live

