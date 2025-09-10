KTR Press Meet: మెడలో పుస్తెల తాడు గుంజుకు పోయేవాళ్లు కాంగ్రెసోళ్లు: కేటీఆర్‌

Maganti Sunitha Gopinath: అధికారంలోకి వచ్చి దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత కూడా హామీలు నెరవేర్చని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. హామీలు అమలు చేయడంలో రేవంత్ రెడ్డి ఘోరంగా విఫలమయ్యాడని మండిపడ్డారు. తులం బంగారం ఇచ్చేటోళ్లు కాదు తీసుకునేటోళ్లు కాంగ్రెసోళ్లు అని విమర్శించారు. తులం బంగారం కాదు.. రేవంత్ రెడ్డి తులం ఇనుము కూడా ఇవ్వడని మండిపడ్డారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో బుధవారం బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'గోపీనాథ్ వస్తుందని కలలో అనుకోలేదు. తనకు ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లు గోపీనాథ్ ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. గోపీనాథ్ తన ఆర్థిక పరిస్థితి ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. రాజకీయ నాయకుల జీవితంపైకి గ్లామరస్గా ఉంటుంది' అని తెలిపారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేవరకు పనిచేస్తానని మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి చెప్పారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. బోరబండలో సర్దార్ కుటుంబానికి ఆపద వస్తే గోపీనాథ్ అండగా నిలబడ్డారని గుర్తుచేశారు. ఓటుకు రూ.5 వేలు పంచి గెలవాలని కాంగ్రెస్ అనుకుంటోందని ఆరోపించారు. రెండేళ్లల్లో ఒక్క మంచి పని కాంగ్రెస్ చేయలేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు. 'ఆడబిడ్డలకు టకీ టకీ అని పైసలు పడుతున్నాయా? రేవంత్ రెడ్డి అత్తాకోడళ్లకు పంచాయతీ పెట్టారు. వృద్ధుల పింఛన్లు రెండు నెలలు ఎగ్గొట్టారు' అని గుర్తుచేశారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యం
అంటే ఇళ్లు కూలగొడతారా? అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.
కూకట్ పల్లిలో ఇళ్లు కూల్చుతారని బుచ్చమ్మ ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయింది. ఒక్క ఓటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేసినా మీ ఇళ్లు మీరు కూలగొట్టుకున్నట్లే. రేవంత్ రెడ్డి అన్న తిరుపతి రెడ్డి ఇంటికి హైడ్రా ఎందుకు పోదు. రహ్మత్నగర్, బోరబండ, షేక్పేట, యూసఫ్ గూడ హైడ్రా పోతుంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వివరించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ క్యాడర్ నిలబెట్టాలని సూచించారు. గతంలో వచ్చిన మెజారిటీ కంటే ఎక్కువ మెజార్టీ ఈసారి జూబ్లీహిల్స్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు.
