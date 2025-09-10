English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR Press Meet: మెడలో పుస్తెల తాడు గుంజుకు పోయేవాళ్లు కాంగ్రెసోళ్లు: కేటీఆర్‌

KTR Serious Allegations On Revanth Reddy: పాలనలో వరుస వైఫల్యాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న రేవంత్‌ రెడ్డిపై మరోసారి కేటీఆర్‌ రెచ్చిపోయారు. రేవంత్‌ రెడ్డి పాలన తప్పిదాలను పూస గుచ్చినట్టు వివరించిన కేటీఆర్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 10, 2025, 05:13 PM IST

Maganti Sunitha Gopinath: అధికారంలోకి వచ్చి దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత కూడా హామీలు నెరవేర్చని రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. హామీలు అమలు చేయడంలో రేవంత్‌ రెడ్డి ఘోరంగా విఫలమయ్యాడని మండిపడ్డారు. తులం బంగారం ఇచ్చేటోళ్లు కాదు తీసుకునేటోళ్లు కాంగ్రెసోళ్లు అని విమర్శించారు. తులం బంగారం కాదు.. రేవంత్ రెడ్డి తులం ఇనుము కూడా ఇవ్వడని మండిపడ్డారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో బుధవారం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'గోపీనాథ్ వస్తుందని కలలో అనుకోలేదు. తనకు ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లు గోపీనాథ్‌ ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. గోపీనాథ్‌ తన ఆర్థిక పరిస్థితి ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. రాజకీయ నాయకుల జీవితంపైకి గ్లామరస్‌గా ఉంటుంది' అని తెలిపారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేవరకు పనిచేస్తానని మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి చెప్పారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. బోరబండలో సర్దార్ కుటుంబానికి ఆపద వస్తే గోపీనాథ్‌ అండగా నిలబడ్డారని గుర్తుచేశారు. ఓటుకు రూ.5 వేలు పంచి గెలవాలని కాంగ్రెస్ అనుకుంటోందని ఆరోపించారు. రెండేళ్లల్లో ఒక్క మంచి పని కాంగ్రెస్ చేయలేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. 'ఆడబిడ్డలకు టకీ టకీ అని పైసలు పడుతున్నాయా? రేవంత్ రెడ్డి అత్తాకోడళ్లకు పంచాయతీ పెట్టారు. వృద్ధుల పింఛన్లు రెండు నెలలు ఎగ్గొట్టారు' అని గుర్తుచేశారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యం 
అంటే ఇళ్లు కూలగొడతారా? అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు.

కూకట్ పల్లిలో ఇళ్లు కూల్చుతారని బుచ్చమ్మ ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయింది. ఒక్క ఓటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేసినా మీ ఇళ్లు మీరు కూలగొట్టుకున్నట్లే. రేవంత్ రెడ్డి అన్న తిరుపతి రెడ్డి ఇంటికి హైడ్రా ఎందుకు పోదు. రహ్మత్‌నగర్, బోరబండ, షేక్‌పేట, యూసఫ్ గూడ హైడ్రా పోతుంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ క్యాడర్ నిలబెట్టాలని సూచించారు. గతంలో వచ్చిన మెజారిటీ కంటే ఎక్కువ మెజార్టీ ఈసారి జూబ్లీహిల్స్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jubilee Hills by PollKTRbrs partyHyderabadTelangana Bhavan

