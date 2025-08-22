English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kukatpally Sahasra Murder Case: మిషన్ డాన్.. కూకట్‌పల్లి కిల్లర్ బాలుడి లెటర్ స్కెచ్ చూస్తే హడలి పోవాల్సిందే.. ఇల్లును కూడా పేల్చాలని ఉన్మాదం..

Sahasra Muder case: బాలికను చంపిన తర్వాత అతను పక్కన ఉన్న అపార్ట్ మెంట్ లో బిల్డింగ్ పక్కన దాక్కున్నాడు. అతడ్ని ఒక టెకీ చూశాడు.  నార్మల్ గా పిల్లలు ఆడుకుంటునే ఉంటారని అనుకుని   లైట్ తీసుకున్నాడు. కానీ టెకీ పోలీసులకు చెప్పిన సమాచారంతో ఈ కేసు మొత్తం కొత్త టర్న్ తీసుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 22, 2025, 07:23 PM IST
  • కూకట్ పల్లి కిల్లర్ బాలుడి ఘటన..
  • వెలుగులోకి వస్తున్న షాకింగ్ నిజాలు..

Trending Photos

HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
6
Happy Birthday Chiranjeevi
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
5
Udaya Bhanu
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
Schools Holiday: పాఠశాల పిల్లలకు మరో గుడ్ న్యూస్.. రేపు ఈ ప్రాంతాలలో అన్ని స్కూల్స్ కి సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
5
School Holiday tomorrow
Schools Holiday: పాఠశాల పిల్లలకు మరో గుడ్ న్యూస్.. రేపు ఈ ప్రాంతాలలో అన్ని స్కూల్స్ కి సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
5
Jio new plan 2025
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
Kukatpally Sahasra Murder Case: మిషన్ డాన్.. కూకట్‌పల్లి కిల్లర్ బాలుడి లెటర్ స్కెచ్ చూస్తే హడలి పోవాల్సిందే.. ఇల్లును కూడా పేల్చాలని ఉన్మాదం..

Kukatpally Sahasra murder case class tenth accused murder note: కూకట్ పల్లిలో మైనర్ బాలిక సహస్ర హత్య కేసు ఘటన హైదరాబాద్ ను ఉలిక్కి పడేలా చేసింది. ఉదయం పూట, అది కూడా రద్దీగా ఉండే ప్రాంతంలో బాలిక ఇంట్లోకి ప్రవేశించి మరీ ఆమెను అతి కిరాతకంగా గొంతు పిసికి, 21సార్లు కత్తితో  పొడిచి మరీ చంపిన ఘటన హైదరాబాద్ లో సంచలనంగా మారింది. ఈ కేసు ఛేదించడం కోసం పోలీసులు విశ్వప్రయత్నాలు చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ ఎక్కడ కూడా క్లూలు దొరక్క పొవడంతో పోలీసులు సైతం తలలు పట్టుకున్నారు.

ఈ క్రమంలో  సహస్ర ఇంటిపక్కన అపార్ట్ మెంట్ లో ఉంటున్న ఒక టెకీ ఇచ్చిన సమాచారం ఒక్కసారిగా కేసును మరో మలుపుకు తిప్పేసింది.  సహస్ర ఇంటిపక్కన ఉంటున్న బాలుడు ఈ మర్డర్ చేసినట్లుపోలీసులు గుర్తించారు.  అతను బాలిక తమ్ముడి స్నేహితుడిగా చెప్తున్నారు. అయితే బ్యాట్ విషయంలో కోపం పెంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతను ఇంట్లో నుంచి అందరు పనులకు వెళ్లిపోతారని పక్కా ప్లాన్ రాసుకుని మరీ వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లాడు.

బాలుడు లెటర్ లో రాసిన స్కెచ్ ఇదే.. 

మిషన్ డాన్’ పేరుతో టెన్త్ క్లాస్ బాలుడు తన చోరీ ప్లాన్‌ను పేపర్‌పై వచ్చి రానీ ఇంగ్లీష్ లో  రాసుకున్నాడు. ముందుగా ఇంట్లోకి వెళ్లాలి. ఇంట్లో ఉన్న గ్యాస్, టేబుల్‌ని డోర్ వద్ద పెట్టాలి. ఇంటికి వేసిన లాక్‌ను గ్యాస్ పై కాల్చాలి.  ఆ తరువాత లాక్‌ను కట్ చేయాలి. లాక్‌ను కట్ చేసిన తరువాత డబ్బులు తీసుకోవాలి. ఆ తరువాత ఇంటికి లాక్ వేయాలి. ఆ తరువాత గ్యాస్‌ను పాత ప్రదేశంలో పెట్టి గ్యాస్‌ను లీక్ చేయాలి.

ఆ ఇంటి నుంచి బైటకు వచ్చి లాక్ వేయాలి.  చివరిలో గ్యాస్ లీక్ చేయడం ద్వారా.. ఆ ఇల్లు ధ్వంసం అవుతుందని.. ఆ తర్వాత ప్రూఫ్ లు కానీ.. మరే విషయం కూడా బైటకు రాదని అతను ఉన్మాదంగా  స్కెచ్ వేశాడు. ఇదంతా అతను వెబ్ సిరిస్ కూడా చూసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో బాలుడి ఉన్మాదలెటర్ చూసి పోలీసులే షాక్ అవుతున్నారు.

టెకీ ఇచ్చిన సమాచారంతో స్కూల్ లో ఉన్న బాలుడి వద్దకు పోలీసులు వెళ్లారు. పోలీసుల్ని చూడగానే అతను భయపడిపోయాడు. అతడ్ని ప్రశ్నలు వేయగా పొంతనలేని సమాధానం చెప్పాడు. దీంతో ఇంటికి తీసుకొచ్చి పోలీసులు తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా తాను హత్య చేసినట్లు అంగీకరించాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు బాలుడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడి ఇంటిలో వెతకగా.. రక్తంతో నిండిన బట్టలు, కత్తిని,లెటర్ ను పోలీసులు స్వాధీనంచేసుకున్నారు.

అయితే.. హుండీ పగల కొట్టి డబ్బులు తీసుకుని పోతుండగా సహస్ర అడ్డగించడంతో యువతిని అతను గొంతు పిసికి చంపానని, అంతేకాకుండా..  అప్పటికే తెచ్చుకున్న కత్తితో బాలికను 21 సార్లు కత్తితో పొడిచినట్లు నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు.

Read more: Kukatpally Sahasra Murder: వీడిన కూకట్ పల్లి బాలిక హత్యకేసు మిస్టరీ.. పక్కాగా ప్లాన్ పేపర్ మీద రాసుకుని మరీ.. షాక్‌లో పోలీసులు..

ఈ విషయాలను విన్న  పోలీసులే ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురౌతున్నారు. పట్టుమని టెన్త్ క్లాస్  పదహరేళ్లు కూడా లేని పిల్లాడు.. ఇంత ఉన్మాదం చర్యలకు పాల్పడమేంటని, అది కూడా లెటర్ రాసుకుని  మరీ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడమేంటని  తెలిసి ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kukatpally murder caseSahasra murder caseHyderabadKukatpally sahasra murderclass tenth student

Trending News