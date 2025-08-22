Kukatpally Sahasra murder case class tenth accused murder note: కూకట్ పల్లిలో మైనర్ బాలిక సహస్ర హత్య కేసు ఘటన హైదరాబాద్ ను ఉలిక్కి పడేలా చేసింది. ఉదయం పూట, అది కూడా రద్దీగా ఉండే ప్రాంతంలో బాలిక ఇంట్లోకి ప్రవేశించి మరీ ఆమెను అతి కిరాతకంగా గొంతు పిసికి, 21సార్లు కత్తితో పొడిచి మరీ చంపిన ఘటన హైదరాబాద్ లో సంచలనంగా మారింది. ఈ కేసు ఛేదించడం కోసం పోలీసులు విశ్వప్రయత్నాలు చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ ఎక్కడ కూడా క్లూలు దొరక్క పొవడంతో పోలీసులు సైతం తలలు పట్టుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో సహస్ర ఇంటిపక్కన అపార్ట్ మెంట్ లో ఉంటున్న ఒక టెకీ ఇచ్చిన సమాచారం ఒక్కసారిగా కేసును మరో మలుపుకు తిప్పేసింది. సహస్ర ఇంటిపక్కన ఉంటున్న బాలుడు ఈ మర్డర్ చేసినట్లుపోలీసులు గుర్తించారు. అతను బాలిక తమ్ముడి స్నేహితుడిగా చెప్తున్నారు. అయితే బ్యాట్ విషయంలో కోపం పెంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతను ఇంట్లో నుంచి అందరు పనులకు వెళ్లిపోతారని పక్కా ప్లాన్ రాసుకుని మరీ వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లాడు.
బాలుడు లెటర్ లో రాసిన స్కెచ్ ఇదే..
మిషన్ డాన్’ పేరుతో టెన్త్ క్లాస్ బాలుడు తన చోరీ ప్లాన్ను పేపర్పై వచ్చి రానీ ఇంగ్లీష్ లో రాసుకున్నాడు. ముందుగా ఇంట్లోకి వెళ్లాలి. ఇంట్లో ఉన్న గ్యాస్, టేబుల్ని డోర్ వద్ద పెట్టాలి. ఇంటికి వేసిన లాక్ను గ్యాస్ పై కాల్చాలి. ఆ తరువాత లాక్ను కట్ చేయాలి. లాక్ను కట్ చేసిన తరువాత డబ్బులు తీసుకోవాలి. ఆ తరువాత ఇంటికి లాక్ వేయాలి. ఆ తరువాత గ్యాస్ను పాత ప్రదేశంలో పెట్టి గ్యాస్ను లీక్ చేయాలి.
ఆ ఇంటి నుంచి బైటకు వచ్చి లాక్ వేయాలి. చివరిలో గ్యాస్ లీక్ చేయడం ద్వారా.. ఆ ఇల్లు ధ్వంసం అవుతుందని.. ఆ తర్వాత ప్రూఫ్ లు కానీ.. మరే విషయం కూడా బైటకు రాదని అతను ఉన్మాదంగా స్కెచ్ వేశాడు. ఇదంతా అతను వెబ్ సిరిస్ కూడా చూసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో బాలుడి ఉన్మాదలెటర్ చూసి పోలీసులే షాక్ అవుతున్నారు.
టెకీ ఇచ్చిన సమాచారంతో స్కూల్ లో ఉన్న బాలుడి వద్దకు పోలీసులు వెళ్లారు. పోలీసుల్ని చూడగానే అతను భయపడిపోయాడు. అతడ్ని ప్రశ్నలు వేయగా పొంతనలేని సమాధానం చెప్పాడు. దీంతో ఇంటికి తీసుకొచ్చి పోలీసులు తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా తాను హత్య చేసినట్లు అంగీకరించాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు బాలుడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడి ఇంటిలో వెతకగా.. రక్తంతో నిండిన బట్టలు, కత్తిని,లెటర్ ను పోలీసులు స్వాధీనంచేసుకున్నారు.
అయితే.. హుండీ పగల కొట్టి డబ్బులు తీసుకుని పోతుండగా సహస్ర అడ్డగించడంతో యువతిని అతను గొంతు పిసికి చంపానని, అంతేకాకుండా.. అప్పటికే తెచ్చుకున్న కత్తితో బాలికను 21 సార్లు కత్తితో పొడిచినట్లు నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు.
ఈ విషయాలను విన్న పోలీసులే ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురౌతున్నారు. పట్టుమని టెన్త్ క్లాస్ పదహరేళ్లు కూడా లేని పిల్లాడు.. ఇంత ఉన్మాదం చర్యలకు పాల్పడమేంటని, అది కూడా లెటర్ రాసుకుని మరీ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడమేంటని తెలిసి ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు.
