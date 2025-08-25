English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Revanth Reddy: 'నా దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు, ఖజానా లేదు': రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy Speech In Osmania University Meeting: తన దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు.. ఖజానా లేదని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఓయూ అభివృద్ధికి తాను కృషి చేస్తానని ప్రకటించారు. కోదండ రామ్‌రెడ్డికి మళ్లీ ఎమ్మెల్సీ అవకాశమిస్తానని తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 25, 2025, 01:31 PM IST

Revanth Reddy: 'నా దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు, ఖజానా లేదు': రేవంత్‌ రెడ్డి

Osmania University: 'తెలంగాణ పదానికి ప్రత్యామ్నాయం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. తెలంగాణ, ఉస్మానియా రెండూ అవిభక్త కవలల్లాంటివి' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. 1938 సాయుధ రైతాంగ పోరాటానికి ఊపిరిలూదిన గడ్డ ఇది గుర్తుచేశారు. దేశ ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి చాటిన శివరాజ్ పాటిల్, పీవీ నర్సింహారావు ఈ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులే అని చెప్పారు. తెలంగాణ నలుమూలలా ఏ సమస్య వచ్చినా  మొదట చర్చ జరిగేది యూనివర్సిటీలోనే అని పేర్కొన్నారు.

Also Read: Early Salary Credit: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. వారం ముందే వేతనాలు చెల్లింపు

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో సోమవారం హాస్టల్‌ భవనాలను ప్రారంభించిన అనంతరం రేవంత్‌ రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'చదువుతోపాటు పోరాటాన్ని నేర్పించే గడ్డ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. రాజకీయ నాయకులు తమ ప్రయోజనాల కోసం చేతులెత్తేసినప్పుడు.. తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమంలో తొలి అమరుడు శ్రీకాంతాచారిది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీనే. యాదయ్య, ఇషాన్ రెడ్డి, వేణుగోపాల్ రెడ్డి రాష్ట్ర సాధనలో సమిధలయ్యారు' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

Also Read: Employees Protest: మాట తప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. ప్రధాన డిమాండ్‌ కోసం ఉద్యోగుల పోరాటం

'ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని మేం ఆలోచన చేశాం. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీలకు వీసీలను నియమించాం. చదువుకుని చైతన్యం ఉన్న వారిని వీసీలుగా నియమించాం' అని రేవంత్‌ రెడ్డి వివరించారు. తెలంగాణ సమాజాన్ని చైతన్యపరిచే మేధా సంపత్తిని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఆశిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. దేశానికి యువ నాయకత్వం అవసరమని గుర్తుచేశారు.

Also Read: Surpanakha History: రావణాసురుడికి ఎంత మంది భార్యలు? శూర్పణఖ సొంత చెల్లెలా..

'యువతను గంజాయి, డ్రగ్స్ వ్యసనాలు పట్టి పీడిస్తున్నాయి. గంజాయి, డ్రగ్స్ యువతను నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయి. ఆ వ్యసనాల నుంచి యువతను బయటపడేలా చేయాలి. చదువు, చైతన్యం ఉంటేనే సమాజంలో రాణిస్తారు' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. 'నా దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు, ఖజానా లేదు. మీకు నేను ఇవ్వగలిగింది విద్య ఒక్కటే. మీ తలరాతలు మార్చేది చదువొక్కటే' అని పేర్కొన్నారు. చదువు ఒక్కటే మిమ్మల్ని ధనవంతుల్ని చేస్తుంది, గుణవంతులను చేస్తుందని చెప్పారు.

'పేదరికాన్ని పారదోలడం మాకంటే ఎక్కువ ఎవరికీ తెలియదు. యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి అధ్యయనానికి ఇంజనీర్స్ కమిటీ వేయాలని అధికారులను ఆదేశిస్తున్నా. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని స్టాన్ ఫర్డ్, ఆక్స్ ఫర్డ్ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దుతాం' అని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చరిత్రకు నిలువెత్తు సాక్షిగా నిలవాలని ఆకాంక్షించారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లేకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రమే లేదని ప్రకటించారు. యూనివర్సిటీ అభివృద్ధికి ఏం కావాలో అడగండి.. అంచనాలు తయారు చేసి ఇవ్వండి అన సూచించారు. మళ్లీ యూనివర్సిటీకి వస్తా… ఆర్ట్స్ కాలేజీ వద్ద మీటింగ్ పెట్టి నిధులు మంజూరు చేస్తానని తెలిపారు.

'కోదండరామ్‌పై కుట్ర చేసి సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లి పదవి తొలగించారు. ఇదేం పైశాచిక ఆనందం. మళ్లీ కోదండరామ్‌కు ఎమ్మెల్సీ ఇస్తాం' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. 'సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో సింహాలు, ఏనుగులు ఉన్నాయని ప్రచారం చేసి అడ్డుకున్నారు. తెలంగాణలో సింహాలు, ఏనుగులు లేనేలేవు' అని మరోసారి తెలిపారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత తనదని చెప్పారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

osmania universityRevanth ReddyHyderabadOU Studentstelangana news

