Traffic Rules: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ రూట్లలో 27 వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఏవంటే..!

Hyderabadis Alert: హైదరాబాద్లో ఈ నెల 27వ తేదీ వరకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలులో ఉన్నాయి. రేపు ఆదివారం నాడు మారథాన్ కారణంగా కొన్ని చోట్ల ట్రాఫిక్ను నియంత్రిస్తున్నారు. అలాగే గణేశ్ విగ్రహాల కొనుగోలు, విక్రయం, తరలింపు కారణంగా నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 27 వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కొనసాగుతాయి.
రేపు ఏఏ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలంటే..
* హైదరాబాద్లో రేపు ఆదివారం జరిగే రన్నర్స్ మారథాన్ కారణంగా ఉదయం 4:30 నుంచి 9 గంటల వరకు నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయని ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు.
* ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్, నెక్లెస్ రోటరీ వైపు వచ్చే వాహనాలను.. వివి స్టాచ్యూ వద్ద షాదాన్, నీరంకారి భవన్ వైపు మళ్లిస్తారు. దీంతో బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ వైపు వెళ్లే వాహనదారులు.. తాజ్ కృష్ణ, రోడ్డు నెంబర్ 10, 12, ఒరిస్సా ఐలాండ్ మీదుగా ప్రయాణించాలి. ఇక్బాల్ మీనార్, లిబర్టీ, కర్బలా, ముషీరాబాద్, జబ్బార్ కాంప్లెక్స్ నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వైపు వచ్చే వాహనాలను లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
* మినిస్టర్స్ రోడ్, రాణిగంజ్ నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ను.. నల్లగుట్ట జంక్షన్ వద్ద దారి మళ్లిస్తారు. బేగంపేట నుంచి రాజ్ భవన్, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు గ్రీన్ ల్యాండ్స్ జంక్షన్ వద్ద డి.కె. రోడ్, అమీర్పేట మీదుగా వెళ్లాలి.
* పంజాగుట్ట ఫ్లైఓవర్లోకి మారథాన్ వెళ్లినప్పుడు పంజాగుట్ట నుంచి రోడ్డు నెంబర్ 2 వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ను NSCL జంక్షన్ వద్ద రోడ్డు నెంబర్ 1 వైపు మళ్లిస్తారు.
* శ్రీనగర్ కాలనీ, కమలాపురి కాలనీ నుంచి రోడ్డు నెంబర్ 2, బంజారాహిల్స్ వైపు వెళ్లే వాహనదారులు.. SST, సాగర్ సొసైటీ జంక్షన్ల వద్ద దారి మళ్లింపులను గమనించి, కమలాపురి కాలనీ, గ్రీన్ బావర్చి, వెంకటగిరి మీదుగా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించాలి.
* ఎన్టీఆర్ భవన్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ను ఆయా జంక్షన్ల వద్ద మళ్లిస్తారు. బీవీబీ జంక్షన్, ఫిల్మ్ నగర్ నుంచి జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ వైపు వచ్చే వాహనాలను జర్నలిస్ట్ కాలనీ వద్ద రోడ్డు నెంబర్ 70, హాట్కప్ మీదుగా మాదాపూర్ వైపు మళ్లిస్తారు. మారథాన్ రోడ్డు నెంబర్ 45 వైపు వెళ్లినప్పుడు, అక్కడి ట్రాఫిక్ను రోడ్డు నెంబర్ 36, రోడ్డు నెంబర్ 2 వైపు మళ్లిస్తారు.
* అత్యవసర సహాయం కోసం ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ 9010203626కు సంప్రదించాలని.. మారథాన్ సజావుగా జరిగేందుకు సహకరించాలని పోలీసులు కోరారు.
సైబరాబాద్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు..
* రేపు ఆదివారం నెక్లెస్ రోడ్ నుంచి హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్, ఖానామెట్ మీదుగా గచ్చిబౌలి స్టేడియం వరకు మారథాన్ జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఉదయం 5 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 11:30 గంటల వరకు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు పలు మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
* లింగంపల్లి నుంచి ఐఐఐటీ జంక్షన్ ద్వారా వచ్చే వాహనాలను షేక్పేట ఫ్లైఓవర్, బయోడైవర్సిటీ లెవల్ 2 ఫ్లైఓవర్ వైపు మళ్లిస్తారు.
* జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 45 నుంచి వచ్చే వాహనదారులు కేబుల్ బ్రిడ్జి, రోలింగ్ హిల్స్ రోడ్ మీదుగా వెళ్లాలి. కొత్తగూడ నుంచి సైబర్ టవర్స్ వైపు ఉదయం 7:15 గంటల వరకు ట్రాఫిక్కు అనుమతి ఉండదు. ఖాజాగూడ జంక్షన్ వద్ద కుడివైపు తిరిగి బయోడైవర్సిటీ లెవల్ ఫ్లైఓవర్, గచ్చిబౌలి ఫ్లైఓవర్, ఐఐఐటీ జంక్షన్, మస్జీద్ బండ జంక్షన్ మీదుగా లింగంపల్లికి వెళ్లాలి.
* ORR వైపు వెళ్లే వాహనాలు ఖాజాగూడ జంక్షన్ వద్ద ఎడమవైపు తిరిగి నానక్ రాంగూడ మీదుగా ORRకి చేరుకోవచ్చు. ఇందిరానగర్ నుంచి HCU గేట్ నెంబర్ 2 వరకు IIIT జంక్షన్ ద్వారా మధ్యాహ్నం 11:30 గంటల వరకు ట్రాఫిక్కు అనుమతి లేదు.
* కొత్తగూడ, కొండాపూర్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు బయోడైవర్సిటీ లెవల్ 1 ఫ్లైఓవర్, ఐకియా అండర్ పాస్, లెమన్ ట్రీ, టెక్ మహీంద్రా, సీఐఐ మీదుగా వెళ్లాలి.
* జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 45 ఫ్లైఓవర్, కేబుల్ బ్రిడ్జి ఉదయం 8:30 గంటల వరకు మూసివేస్తారు.
* KPHB, కొత్తగూడ, కొండాపూర్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు మాదాపూర్ మెయిన్ రోడ్, సైబర్ టవర్స్, యశోద హాస్పిటల్ మీదుగా ప్రయాణించాలి.
* AIG హాస్పిటల్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు సైబర్ టవర్స్ నుంచి ఎడమవైపు తిరిగి COD, వెస్టిన్, మైండ్ స్పేస్ రోటరీ, ఐకియా రోటరీ మీదుగా వెళ్లాలి.
* కొత్తగూడ, కొండాపూర్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు సైబర్ టవర్స్ నుంచి COD, మైండ్ స్పేస్ రోటరీ, ఐకియా రోటరీ, AIG మీదుగా బొటానికల్ గార్డెన్ వైపు వెళ్లాలి. సైబర్ టవర్స్ నుంచి కొత్తగూడ వరకు ఉదయం 7:30 గంటల వరకు, ఐకియా వరకు ఉదయం 8 గంటల వరకు ట్రాఫిక్కు అనుమతి ఉండదు.
ఈ నెల 27వరకు ఈ రూట్స్ బంద్..
* హైదరాబాద్లోని ధూల్ పేటలో గణేశ్ విగ్రహాల విక్రయం, కొనుగోలు, తరలింపు కారణంగా.. ఈ నెల 23న ఉదయం 7 గంటల నుంచి.. 27న బుధవారం రాత్రి 10 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయని ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ జోయెల్ డేవిస్ తెలిపారు.
* బోయిగూడ కమాన్ నుంచి గాంధీ విగ్రహం వరకు సాధారణ వాహనాలకు ఈ నాలుగు రోజులు ప్రవేశం నిషేధం.
* గణేశ్ విగ్రహాలను తరలించే వాహనాలు గాంధీ విగ్రహం, పురానాపూల్ మీదుగా వచ్చి బోయిగూడ కమాన్ క్రాస్ రోడ్స్ ద్వారా బయటకు వెళ్లాలి. గాంధీ విగ్రహం, పురానాపూల్ నుంచి మంగళహాట్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను.. తక్కర్వాడి టీ జంక్షన్, జిన్నీచౌరాహీ, ఘోడేకేఖబర్ వైపు మళ్లిస్తారు.
* సీతారాంబాగ్ నుంచి మంగళహాట్, పురానాపూల్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు.. బోయిగూడ కమాన్ వద్ద కార్వాన్ రోడ్ వైపు దారి మళ్లించబడతాయి.
* దరుస్సలాం నుంచి మంగళహాట్, పురానాపూల్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు.. బోయిగూడ కమాన్ వద్ద అఘాపుర, ఘోడేకేఖబర్, జిన్నీచౌరాహీ, తక్కర్వాడి టీ జంక్షన్ మీదుగా ప్రయాణించాలి.
* గణేశ్ విగ్రహాల రవాణా కోసం వచ్చే లారీలు, డీసీఎంలు జుమ్మేరత్ బజార్ గ్రౌండ్లో పార్క్ చేయాలి. ఈ వాహనాలు రాత్రి 10 గంటల తర్వాత మాత్రమే విగ్రహాలను తీసుకెళ్లడానికి అనుమతించబడతాయి.
* భారీ వర్షాలు కురిస్తే లారీలు, డీసీఎంలు 100 ఫీట్ రోడ్, పురానాపూల్ వద్ద పార్క్ చేయవచ్చు. అలాగ, ఎంజే బ్రిడ్జ్ నుంచి జుమ్మేరత్ బజార్ రోడ్ వరకు ఒకే లైన్లో వాహనాలు పార్క్ చేయడానికి అనుమతి ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
Also Read: Arya Marriage: 12 ఏళ్ల కూతురు సమక్షంలో రెండో పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఫొటోలు వైరల్..!
Also Read: Health Tips: వారెవ్వా.. ఈ ఫ్రూట్ ఒక్కటి తింటే చాలు.. నెవర్ బిఫోర్ అనేలా మీ ఆరోగ్యం మారడం ఖాయం.. ఇంతకీ ఆ పండు ఏంటంటే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook