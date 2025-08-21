English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Miyapur Suicide: మియాపూర్‌లో విషాద ఘటన.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు మృతి

Miyapur Case: హైదరాబాద్‌లోని మియాపూర్‌లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు మృతి చెందారు. దీంతో స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేగింది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 21, 2025, 02:00 PM IST

Hyderabad Tragedy: హైదరాబాద్‌లోని మియాపూర్‌లో విషాద ఘటన జరిగింది. మక్త మహబూబ్‌పేటలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు.. అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. మృతులు లక్ష్మయ్య (60), వెంకటమ్మ (55), అల్లుడు అనిల్ (40), కవిత (38), అప్పు (2)గా గుర్తించారు.

కర్నాటకలోని గుల్బర్గాకు చెందిన లక్ష్మయ్య, వెంకటమ్మ దంపతులు. వీరికి అల్లుడు అనిల్, కుమార్తె కవిత ఉన్నారు. అనిల్, కవితకు రెండేళ్ల కూతురు ఉంది. వీరు కొంత కాలంగా మియాపూర్‌‌‌లోని ముక్తా మహబూబ్‌పేటలో నివాసం ఉంటున్నారు. బుధవారం అర్ధరాత్రి వీరు మృతి చెందారు. గురువారం ఉదయం గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

ఇక ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు మృతి చెందిన విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. వీరంతా ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ముందు చిన్నారిని చంపి.. ఆ తర్వాత మిగతా నలుగురు విషం తీసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Miyapur Suicide CaseHyderabad TragedyMiyapur SuicideMiyapur CaseHyderabad

