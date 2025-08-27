Vinayaka Chavithi 2025 Celebrations: 2025 ఆగస్టు 27 వినాయక చవితి సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు కూడా ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్కు ప్రధానంగా హైదరాబాద్ కూడా సిద్ధమయింది. వీధికో గణపతి రూపం కొలువైంది. 'జై బోలో గణేష్ మహరాజ్ కీ' నినాదం సిటీలో మారుమోగనుంది. నవరాత్రుల్లో పందిరి, డెకరేషన్ యువత నవరాత్రుల్లో పూజలకు సిద్ధమైంది. ఇక ఖైరతాబాద్ గణనాథుడు కూడా ఒక రోజు ముందుగానే దర్శనం ఇచ్చేశాడు. సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఇక బాలాపూర్ గణనాథుడి విషయానికి వస్తే స్వర్ణ గిరి తలపించేలా ఆయన రూపం కొలువుదీరింది. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనన్నాడు. ఉదయం గల్లీకా గణేష్ పాటతో నగరం దద్దరిల్లనుంది.
ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో విజ్ఞాలు తొలగాలని..
ఇక తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో విజ్ఞాలు తొలగాలని ఆనందం, ఐశ్వర్యం ఆరోగ్యం ప్రసాదించాలని విఘ్నేశ్వరుని ప్రార్థించారు. ఇక గణేష్ మండపాలలో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజల నిర్వహించుకొని ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని భక్తులు రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే మంటపాల దగ్గర తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కూడా సీఎం పోలీసులకు సూచించారు.
మీ కుటుంబ ప్రగతికి..
మరోవైపు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. గణేశుడిని పూజిస్తున్న ప్రజలకు సకల శుభాలు కలుగజేయాలని వినాయకుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రధానంగా వినాయక చవితి సందర్భంగా తెలుగు ప్రజలకు ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి మీ కుటుంబ ప్రగతికి మీ లక్ష్యాలకు ఎలాంటి విజ్ఞాలు కలగకుండా ఆ గణపతి మిమ్మల్ని అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు సకల శుభాలు కలగాలని మాజీ సీఎం జగన్ కూడా ఆకాంక్షించారు.
మంటపాలకు హైకోర్టు మార్గదర్శకాలు..
ఇక తెలంగాణ హైకోర్టు గణేష్ మండపాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న వారికి కీలక మార్గదర్శకాలు సూచించారు. గణేష్ మండపాల వద్ద సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి కేవలం 10 గంటల వరకే సౌండ్ సిస్టం అనుమతించాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. నిబంధనలకు దాటకుండా చెకింగ్ మీటర్లతో పర్యవేక్షించాలని సూచించింది. ఇక ఆసుపత్రులు పాఠశాలలో వృద్ధాశ్రమాల వైపు స్పీకర్లు పెట్టకూడదని నిర్వాహకులు నిబంధనలను పాటించాలని స్పష్టం చేసింది. ప్రజల విజ్ఞప్తులు సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని విగ్రహాల ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇవ్వాలని అధికారులు పోలీసులకు హైకోర్టు సూచించింది.
Read more: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Read more: ATM లో క్యాన్సిల్ బటన్ ఎక్కువసార్లు నొక్కితే ఏమవుతుంది?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.