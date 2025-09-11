Kukatpally Woman Murdered Update: మహిళను దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రధానంగా ఆమె కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇక పోలీస్ ఎంక్వయిరీ లో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. స్వాన్ లేక్ అపార్ట్మెంట్లోని 13వ అంతస్తులో ఉంటున్న ఈ మహిళను హత్య చేసింది. వారం రోజుల క్రితం జార్ఖండ్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి అని తేలింది. అతడిని పని కోసం పిలిపించారు. అతడే ఈ హత్య చేసి ఉంటాడని ప్రాథమికంగా కూడా అంచనా వేశారు. కాగా మహిళను అత్యంత దారుణంగా కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి కుక్కర్ తో తలపై కొట్టి హత్య చేశారు.
వీడియో విడుదల..
ఇక ఈ హత్యకు సంబంధించి వెలుగులోకి కీలక విషయాలు వచ్చాయి. అనుమానితుడు సీసీటీవీ దృశ్యాలను పోలీసులు విడుదల చేశారు. వారం రోజుల క్రితం వారి ఇంట్లో పని చేయడానికి ఝార్ఖండ్ నుంచి వచ్చినట్లుగా ప్రాథమిక సమాచారం. అనుమానితుడు కోసం ప్రత్యేక బృందాలు ఇప్పటికే గాలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
నమ్మి పని కోసం ఇంట్లోకి రానిస్తే ప్రాణాలు అయితే తీసే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. మహిళ ఇంట్లో ఒక్కతే ఉన్న సందర్భంలో ఆమెను చంపి ఇంట్లో విలువైన వస్తువులు ఎత్తుకెళ్లి పోయారు. ప్రధానంగా భర్త రాకేష్ అగర్వాల్తో పాటు రేణుకకు ఫతేనగర్ లో స్టీల్ దుకాణం ఉంది. అయితే కుమార్తె తమన్నా ఇతర రాష్ట్రంలో చదువుతుంది. కుమారులతో కలిపి వీళ్ళు జీవిస్తున్నారు. ఇదే అపార్ట్మెంట్లో 13వ అంతస్తులో వీరు ఉంటున్నారు. అయితే గత కొన్ని ఏళ్లుగా జార్ఖండ్ కు చెందిన రోషన్ అనే వ్యక్తి రేణు బంధువుల ఇంట్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. 11 రోజుల క్రితమే రేణు ఇంట్లో అతని గ్రామానికి చెందిన హర్ష్ను కూడా పనికి పెట్టించాడు. బయటికి వెళ్లిపోయిన వెంటనే రాకేష్ ఇంటికి వచ్చి తలుపు కొట్టాడు. ఆమె ఎంతకు స్పందించకపోవడంతో ప్లంబర్ను పిలిపించి బ్యాక్ డోర్ ద్వారా ఇంట్లోకి వెళ్లి చూడగా కాళ్లు చేతులు కట్టేసి రక్తపు మడుగులో రేణు పడి ఉంది వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు హర్ష్, రోషన్లు ఇద్దరు కలిసి ఈ దారుణ ఘటనకు పాల్పడినట్లు నిర్ధారించారు. ఇంట్లో విలువైన డబ్బులు, నగలు కూడా ఎత్తుకెళ్లిపోయారు. ఇక ఘటన సమయంలో రేణును తీవ్రంగా చిత్రహింసలు పెట్టినట్లు సమాచారం. కత్తులతో ఆమె గొంతు కోసి కుక్కర్ తో తల పగలగొట్టి మరి లాకర్ని బద్దలు కొట్టి డబ్బులు నగలు ఎత్తుకెళ్లిపోయారు.
ఇంట్లోనే స్నానం చేసి..
ఇక ఈ దుర్మార్గులు రేణును అత్యంత దారుణంగా కొట్టి చంపి ఆ తర్వాత ఇంట్లోనే స్నానం చేసి కూడా అక్కడ నుంచి పారిపోయారు. ఇక వారి దుస్తులు రక్తపు మడుగులో నిండిపోగా వాటిని వదిలేసి ఇంట్లోనే స్నానం చేసి దుస్తులు కూడా వేసుకొని అక్కడి నుంచి స్కూటీపై పారిపోయారు. ఆ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
రేణు అగర్వాల్ హత్య కేసులో దర్యాప్తు ప్రారంభించిన బాలానగర్ డీసీపీ సురేష్ కుమార్ ఇంట్లో పని చేయడానికి వచ్చిన వ్యక్తి అపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్న మరో వ్యక్తితో కలిసి ఈ హత్యకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక మహిళపై కత్తితో దాడి చేసి గొంతు కోసి చంపేశారు. సాయంత్రం భర్త కొడుకు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఈ విషయం బయటపడిందని చెప్పారు. అయితే ఈ కేసును తాము ఛాలెంజ్ గా తీసుకోమని తీసుకున్నామని కూడా పోలీసులు తెలిపారు. ఇద్దరు అనుమానితులు సెల్లార్లో స్కూటీపై ఓ పెద్ద బ్యాగు తీసుకుని వెళ్ళిన దృశ్యాలు మీడియాకు విడుదల చేశారు. ఇక ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
