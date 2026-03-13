English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  10th Exams: రేపటి నుంచి 10th ఎగ్జామ్స్.. ఈ విషయాలు అసలు మర్చిపోవద్దు..

10th Exams: రేపటి నుంచి 10th ఎగ్జామ్స్.. ఈ విషయాలు అసలు మర్చిపోవద్దు..

TS SSC Exam 2026 Live Updates: తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. విద్యార్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రాలకు కనీసం అరగంట ముందుగానే చేరుకోవాలని విద్యాశాఖ అధికారులు సూచించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5 లక్షల 28 వేల 239 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరు కానున్నట్టు విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 11:35 AM IST

10th Exams: రేపటి నుంచి 10th ఎగ్జామ్స్.. ఈ విషయాలు అసలు మర్చిపోవద్దు..

TS SSC Exam 202 Updates: తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షలకు సర్వం సిద్దమైంది. దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5 లక్షల 17 వేల 727 మంది హాజరు కానున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సారి ఒకసారి ఫెయిలై పరీక్షలు రాస్తున్న అభ్యర్ధులు 10 వేల 512 మంది విద్యార్ధులు ఉన్నారు. ఈ సారి ప్రైవేటు పాఠశాల నుంచి అత్యధికంగా 2 లక్షల 50 వేల 15 విద్యార్థులుండగా, ప్రభుత్వ బడుల నుంచి 2 లక్షల 7 వేల 573 మంది హాజరు కానున్నారు. 

సంక్షేమ గురుకులాల నుంచి 60 వేల 139 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. పరీక్షల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 వేల 676 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. పరీక్షల పర్యవేక్షణకు 144 ఫ్లయింగ్‌ స్క్వాడ్‌, సిట్టింగ్‌ స్క్వాడ్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. పరీక్షలు ఉదయం 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30వరకు జరుగుతాయి. ఈ పరీక్షలు ఏప్రిల్ 16వ తేదీన ముగియనున్నాయి. 

విద్యార్థులు ఏదైనా సహాయం లేదా డౌట్స్  కోసం 040-23230942కు  కాల్ సెంటర్ కు ఫోన్ చేయాలని తెలిపారు. అంతేకాదు విద్యార్ధులు ముందుగా హాల్ టికెట్స్ ను డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాలన్నారు. అంతేకాదు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కు సరైన సమయానికి చేరుకోవాలన్నారు. తెలియని ప్రదేశం అయితే ముందుగా వచ్చి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ను క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అంతేకాదు గ్రేస్ పీరియడ్ 5 నిమిషాలు కేటాయించారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana 10th ExamsTelangana SSC Exams 2026Telangana SSC Public Exams 2026 OMR SheetsTelangana 10th Class Exams 2026TS SSC Exams 2026 OMR Sheet Telangana SSC Exam Time Table 2026

