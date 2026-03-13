10th Exams: రేపటి నుంచి 10th ఎగ్జామ్స్.. ఈ విషయాలు అసలు మర్చిపోవద్దు..

TS SSC Exam 202 Updates: తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షలకు సర్వం సిద్దమైంది. దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5 లక్షల 17 వేల 727 మంది హాజరు కానున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సారి ఒకసారి ఫెయిలై పరీక్షలు రాస్తున్న అభ్యర్ధులు 10 వేల 512 మంది విద్యార్ధులు ఉన్నారు. ఈ సారి ప్రైవేటు పాఠశాల నుంచి అత్యధికంగా 2 లక్షల 50 వేల 15 విద్యార్థులుండగా, ప్రభుత్వ బడుల నుంచి 2 లక్షల 7 వేల 573 మంది హాజరు కానున్నారు.
సంక్షేమ గురుకులాల నుంచి 60 వేల 139 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. పరీక్షల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 వేల 676 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. పరీక్షల పర్యవేక్షణకు 144 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్, సిట్టింగ్ స్క్వాడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. పరీక్షలు ఉదయం 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30వరకు జరుగుతాయి. ఈ పరీక్షలు ఏప్రిల్ 16వ తేదీన ముగియనున్నాయి.
విద్యార్థులు ఏదైనా సహాయం లేదా డౌట్స్ కోసం 040-23230942కు కాల్ సెంటర్ కు ఫోన్ చేయాలని తెలిపారు. అంతేకాదు విద్యార్ధులు ముందుగా హాల్ టికెట్స్ ను డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాలన్నారు. అంతేకాదు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కు సరైన సమయానికి చేరుకోవాలన్నారు. తెలియని ప్రదేశం అయితే ముందుగా వచ్చి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ను క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అంతేకాదు గ్రేస్ పీరియడ్ 5 నిమిషాలు కేటాయించారు.
