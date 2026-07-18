20 Foot Giant Python was Spotted in KBR park: ఇటీవల హైదరాబాద్ మహానగరం పాములు, కొండ చిలువలకు అడ్డాగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా కాంక్రీట్ నగరంలో ఇటీవల చుట్టుపక్కల చెట్లు, అడవుల నుంచి కోబ్రాలు, కొండ చిలువలు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే చాలా మంది స్నేక్ క్యాచర్లు పలు పాముల్ని పట్టుకుని అడవిలో వదిలేసిన ఘటనలు అనేక వీడియోలు వార్తలలో నిలిచాయి. తాజాగా.. నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న బంజారా హిల్స్ లోని కేబీఆర్ నేషనల్ పార్కులో ఒక భారీ కొండ చిలువ హల్ చల్ చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
A Giant 20 Feet Python was Spotted in KBR Park Today pic.twitter.com/jFDyu3PZds
— Mahesh Goud 🚩 #9999# (@indian66669296) July 18, 2026
బంజారాహిల్స్ లోని కేబీఆర్ నేషనల్ పార్క్ లో 20 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ పార్క్ లోని వాకింగ్ ట్రాక్ ను నెమ్మదిగా దాటుకుంటూ వెళ్లింది. ఇంతలో ఆమార్గంలో నడుస్తున్న వాకర్లు కొండ చిలువను చూసి షాక్ అయ్యారు. పార్క్లోని వాకింగ్ ట్రాక్ను ఆ భారీ కొండచిలువ నెమ్మదిగా దాటేందుకు కొన్ని నిమిషాలు పట్టగా, అక్కడున్న వాకర్లు ఆసక్తిగా తిలకించారు.
ఈ ఘటనను పలువురు సందర్శకులు మొబైల్ ఫోన్లలో వీడియోలు రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత అవి కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. మరోవైపు బాబోయ్ ఆ కొండ చిలువ అంత పెద్దదిగా ఉందని వాకర్స్ షాక్ అయ్యారు.
భారీ కొండ చిలువ కన్పించిన నేపథ్యంలో ఈవీడియో కాస్త నెట్టింట వైరల్ కావడంతో చాలా మంది కేబీఆర్ పార్క్ కు కొండ చిలువను చూసేందుకు క్యూలు కట్టారు . కానీ అప్పటికే అది దట్టమైన చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది.
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