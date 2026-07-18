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Python in Kbr Park Video: వామ్మో.. బంజారా హిల్స్‌ కేబీఆర్ పార్క్‌లో 20 అడుగుల కొండ చిలువ హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

20 foot python in kbr park banjarahills: కేబీఆర్ పార్క్‌లోని వాకింగ్ ట్రాక్‌ను ఆ భారీ కొండచిలువ నెమ్మదిగా దాటేందుకు కొన్ని నిమిషాలు పట్టింది.ఈ క్రమంలో అక్కడున్న వాకర్లు ఆసక్తిగా కొండ చిలువను తిలకించారు.  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 18, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:16 PM IST
Python in Kbr Park Video: వామ్మో.. బంజారా హిల్స్‌ కేబీఆర్ పార్క్‌లో 20 అడుగుల కొండ చిలువ హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: kbrgiantpythonvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Python in Kbr Park Video: వామ్మో.. బంజారా హిల్స్‌ కేబీఆర్ పార్క్‌లో 20 అడుగుల కొండ చిలువ హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..
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