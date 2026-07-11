Cobras In Police Station Viral Video: శాంతిభద్రతలను కాపాడే పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది.. నిత్యం పబ్లిక్తో పాటు పోలీసుల రాకపోకలతో రద్దీగా ఉండే మధుర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో శనివారం ఉదయం ఊహించని సంఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది.. స్టేషన్ ఆవరణలోకి ఎక్కడి నుంచో మూడు నాగుపాము పిల్లలు ఒక్కసారిగా ప్రత్యక్షమవడంతో అక్కడున్న వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు.
రోజులాగే పోలీస్ స్టేషన్లో సిబ్బంది తమ విధుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు.. కొంతమంది బాధితులు తమ ఫిర్యాదులతో స్టేషన్ లోపల వేచి చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పోలీస్ స్టేషన్ మూలలో నుంచి ఒక చిన్న నాగుపాము పిల్ల బయటకు వచ్చింది.. దాన్ని చూసి సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యే లోపే.. మరో రెండు పాము పిల్లలు కూడా వరసగా బయటకు రావడంతో స్టేషన్ లోపల ఒక్కసారిగా అలర్ట్ అయ్యారు. పాములను చూసిన పోలీసులు.. ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చినవారు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు.
పాములు చాలా విషపూరితమైన నాగుపాము రకానికి చెందిన పిల్లలు కావడంతో ఎవరూ వాటిని అడ్డుకునే సాహసం చేయలేకపోయారు. వెంటనే స్టేషన్ అధికారులు అప్రమత్తమై ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్ సొసైటీ (Friends of Snakes Society)కు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సొసైటీ వారు మధుర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకున్నారు.
పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకున్న స్నేక్ సొసైటీ వారు ప్రత్యేక పరికరాల సహాయంతో పాములు ఉన్న ప్రదేశాన్ని పరిశీలించారు. స్టేషన్లో దాక్కున్న మూడు నాగుపాము పిల్లలను వారు ఎంతో చాకచక్యంగా.. సురక్షితంగా పట్టుకున్నారు. ఆ పాము పిల్లలను బంధించడంతో పోలీసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఇవి అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాము (Cobra) పిల్లలని.. వర్షాల కారణంగా లేదా సమీపంలో ఉన్న పొదల నుంచి ఇవి స్టేషన్లోకి వచ్చి ఉండవచ్చని తెలిపారు. పట్టుకున్న ఈ మూడు పాము పిల్లలను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించి.. అటవీ శాఖ అధికారుల అనుమతితో అడవుల్లో వదిలిపెడతామని ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్ సొసైటీ సభ్యులు వెల్లడించారు.
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