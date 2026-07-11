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మధుర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ప్రత్యక్షమైన మూడు నాగుపాములు.. వీడియో ఇదే..

Cobras In Police Station News: మధుర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో శనివారం ఉదయం మూడు నాగుపాము పిల్లలు దర్శనిమిచ్చాయి. నిత్యం పబ్లిక్‌తో పాటు పోలీసులతో రద్దీగా ఉండే ఈ స్టేషన్ ఆవరణలోకి ఒక్కసారిగా మూడు అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాము పిల్లలు ప్రవేశించాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 11, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:16 AM IST
మధుర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ప్రత్యక్షమైన మూడు నాగుపాములు.. వీడియో ఇదే..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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