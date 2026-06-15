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Hyderabad: నా కోరిక తీరిస్తేనే సినిమాల్లో ఛాన్స్.!. హైదరాబాద్‌లో యువనటికి లైంగిక వేధింపులు.. కారులో ఎక్కించుకుని మరీ.!.

Woman molested in Hyderabad:  సినీ రంగంలో ఉన్న ఒక నటికి హీరోయిన్ స్నేహితురాలి పాత్రను ఇప్పిస్తానని ప్రసాద్ అనే క్యాస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ సంప్రదించాడు. అతని మాటల్ని యువతి నమ్మింది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల అతను తన అసలు రంగును బైటపెట్టాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 15, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:53 PM IST
Hyderabad: నా కోరిక తీరిస్తేనే సినిమాల్లో ఛాన్స్.!. హైదరాబాద్‌లో యువనటికి లైంగిక వేధింపులు.. కారులో ఎక్కించుకుని మరీ.!.
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: నా కోరిక తీరిస్తేనే సినిమాల్లో ఛాన్స్.. హైదరాబాద్‌లో యువనటికి లైంగిక ..
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