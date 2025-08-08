Wamiqa Gabbi: భాగ్యనగరంలో వామికా గబ్బి సందడి.. మిస్ సౌత్ ఇండియా యూకే ప్రారంభోత్సవంలో బాలీవుడ్ నటి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ ..

Wamiqa Gabbi In Hyderabad: వామికా గబ్బి బాలీవుడ్ లో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ హీరోయిన్ గా ప్రమోషన్ పొందింది. ఈమె కథానాయికగా నటించిన తొలి చిత్రం తెలుగుదే కావడం విశేషం. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ లో పలు క్రేజీ సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్ లతో అలరిస్తోంది. రీసెంట్ గా ‘భూల్ చుక్ మాఫ్’ సినిమాతో మంచి విజయాన్నే అందుకుంది. తాజాగా ఈ భామ భాగ్యనగరంలో సందడి చేసింది. తాజ్ దక్కన్ లో మిస్ ఇండియా యూకే ప్రాజెక్ట్ ను లాంఛ్ చేశారు. ఈ సందర్బంగా మహిళలు ఆత్మ విశ్వాసం పెంచుకోవాలన్నారు. అపుడే అన్ని రంగాల్లో సత్తా చాటగలరని అభిప్రాయ పడ్డారు.
మిస్ ఇండియా యూకే ప్రాజెక్ట్ లో దక్షిణ భారత దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలనే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ను డిజైన్ చేసినట్టు చెప్పారు. తాను ఉత్తరాది చండీగడ్ ను చెందిన అమ్మాయి నైనా.. తెలుగు సహా దక్షిణాది సంస్కృతి సంప్రదాయాలంటే ఇష్టమని చెప్పుకొచ్చారు. ఇలాంటి మిస్ ఇండియా యు కే లాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా మహిళలు తమ లో నైపుణ్యం గూర్చి ప్రపంచానికి తెలియజేయవచ్చన్నారు. ప్రాజెక్టు నిర్వాహకులు స్టార్ డస్ట్ పేజెంట్స్ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ.. దక్షిణ భారతదేశంలోని సాంస్కతిక వారసత్వాన్ని, ప్రతిభను, నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించేందుకు మిస్ ఇండియా యూకే ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేసినట్టు తెలిపారు.
ఈ ప్రాజెక్టు ఏడాది పొడుగునా సాగుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఇందులో భాగంగా ముందుగా మిస్ తెలుగు యూకే, మిస్ తమిళ యూకే, మిస్ కన్నడ యూకే, మిస్ మలయాళం యూకే పోటీలు నిర్వహిస్తామన్నారు. పోటీల్లో పాల్గొన్న మహిళలకు క్యాష్ ప్రైజ్ అందజేస్తామన్నారు. ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో పోటీల్లో పాల్గొన్న వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుందని చెప్పారు. త్వరలోనే ఈ మిస్ ఇండియా యూకే ప్రాజెక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ తో పాటు ప్రమోషన్ వివరాలు వెల్లడిస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ పేజెంట్ లో అందాల పోటీలే కాకుండా దక్షిణ భారతీయుల సాంప్రదాయాలను వరల్డ్ డయాస్ పై పరిచయం చేసేందుకు ఈ సరికొత్త కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెప్పారు.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.