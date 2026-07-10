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Konda Surekha Row: కొండా సురేఖ వర్సెస్ కడియం శ్రీహరి వివాదంలో కీలక పరిణామం.. రంగంలోకి దిగిన ఏఐసీసీ..!

Aicc on konda Surekha controversy: తెలంగాలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన సొంత నేతల మధ్య వివాదాలు ఇటీవల తారాస్థాయికి చేరాయి. ఈ క్రమంలో ఏఐసీసీ ఈ రచ్చలో రంగంలోకి దిగింది. అంతే కాకుండా దీనిపై ఇద్దరి నేతల మధ్య సయోధ్య కుదర్చాలని ఆదేశించింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 10, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:07 PM IST
Konda Surekha Row: కొండా సురేఖ వర్సెస్ కడియం శ్రీహరి వివాదంలో కీలక పరిణామం.. రంగంలోకి దిగిన ఏఐసీసీ..!
Image Credit: kadiyamsrihari(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Konda Surekha Row: కొండా సురేఖ వర్సెస్ కడియం శ్రీహరి వివాదంలో కీలక పరిణామం.. రంగంలోకి దిగిన ఏఐసీసీ..
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