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Bala krishna: ఘాటింగ్‌లో గాయపడ్డ బాలకృష్ణ.. హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసిన ఏఐజీ వైద్యులు..!

Bala krishna health update:  ప్రాథమిక పరిశీలనలో ఎడమ మోకాలి చుట్టూ రక్తం చేరడం, వాపు, కండరం చిట్లి ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు పరీక్షలో తేలిందని ఏఐజీ వైద్యులు వెల్లడించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:23 PM IST
Bala krishna: ఘాటింగ్‌లో గాయపడ్డ బాలకృష్ణ.. హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసిన ఏఐజీ వైద్యులు..!
Image Credit: balakrishna(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Bala krishna: ఘాటింగ్‌లో గాయపడ్డ బాలకృష్ణ.. హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసిన ఏఐజీ వైద్యులు..
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