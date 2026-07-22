Aig doctors on bala krishna health: హిందూపురం ఎమ్మెల్యే , నట సింహం, నందమూరీ బాలకృష్ణ ఇటీవల కాకినాడ పోర్ట్ ప్రాంగణంలో తన తాజా చిత్రం 'NBK111' షూటింగ్లో ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆయనను హుటా హుటీన కాకినాడలో చికిత్స అందించి ఆ తర్వాత మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్ లోని గచ్చి బౌలీలో ఏఐజీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో వైద్యులు బాలకృష్ణ కు అనేక పరీక్షలు నిర్వహించారు.
హైదరాబాద్ : నందమూరి బాలకృష్ణ గారి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఏఐజీ ఆస్పత్రి హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల..!#nandamuribalakrishna#balayya pic.twitter.com/uSLjnDFsUJ
— Lakshya ⚔️( women warrior)⚔️ (@WomenWarriorTDP) July 22, 2026
మరోవైపు బాలయ్య సన్నిహితులు, రాజకీయ నేతలు, శ్రేయోభిలాషులు, అభిమానులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాలకృష్ణ ఆరోగ్యం ఎలా ఉందని ఆందోళనలు చెందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బాలయ్య ఆరోగ్యంపై ఏఐజీ ఆస్పత్రి వైద్యులు కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
ఏఐజీ వైద్యుల పరిశీలనలో.. బాలకృష్ణ ఎడమ మోకాలి చుట్టూ రక్తం చేరడం, వాపు, కండరం చిట్లి ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు తేలిందని బులెటిన్ లో పేర్కొన్నారు. ఆర్థోపెడిక్ నిపుణుల పర్యవేక్షణలో ఆయనకు సమగ్ర వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. బాలకృష్ణ ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉందని, ఆయనను నిశిత వైద్య పర్యవేక్షణలో ఉంచామని వైద్యులు వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత తుది చికిత్సా విధానంపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఏఐజీ వైద్యులు బాలయ్య ఆరోగ్యంపై కీలక బులెటిన్ ను విడుదల చేశారు. మరోవైపు తమ అభిమాన నటుడు నందమూరీ బాలకృష్ణ పూర్తి ఆరోగ్యంతో వెంటనే కొలుకొవాలని అభిమానులు పలు ఆలయాల్లో పూజలు, హోమాలు చేస్తున్నారు.
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