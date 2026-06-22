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Allu Arjun: సంధ్య థియేటర్ ఘటన.. నాంపల్లిలో కోర్టు విచారణకు అల్లు అర్జున్ డుమ్మా.. ధర్మాసనం కీలక ఆదేశాలు..

Nampally court on allu arjun case: ముంబైలో మూవీ షూటింగ్‌లో ఉన్నందున వర్చువల్ విచారణకు అనుమతించాలని అల్లు అర్జున్ తరపున లాయర్ లు నాంపల్లి కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు  చేశారు. దీనికి కూడా ధర్మాసనం అంగీకరించలేదు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 22, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:39 PM IST
Allu Arjun: సంధ్య థియేటర్ ఘటన.. నాంపల్లిలో కోర్టు విచారణకు అల్లు అర్జున్ డుమ్మా.. ధర్మాసనం కీలక ఆదేశాలు..
Image Credit: alluarjun(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Allu Arjun: సంధ్య థియేటర్ ఘటన.. నాంపల్లిలో కోర్టు విచారణకు అల్లు అర్జున్ డుమ్మా..
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