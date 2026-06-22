/Allu Arjun: సంధ్య థియేటర్ ఘటన.. నాంపల్లిలో కోర్టు విచారణకు అల్లు అర్జున్ డుమ్మా.. ధర్మాసనం కీలక ఆదేశాలు..

Allu arjun skips nampally court hearing in pushpa 2 stampede case: సంధ్య థియేటర్ లో పుష్ప2 ప్రీమియర్ షో నేపథ్యంలో జరిగిన తొక్కిసలాట కేసులో ఇటీవల నాంపల్లి కోర్టు అల్లు అర్జున్ తో పాటు మరో 19 మందికి సమన్లు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో అల్లు అర్జున్ తో పాటు మరో నిందితుడు కూడా హజరు కాలేదు. మిగత నిందితులంతా హజరయ్యారు. ముంబైలో ముందుగా ప్లాన్ చేసిన ప్రకారం మూవీ షూటింగ్లో ఉన్నందున వర్చువల్ విచారణకు అనుమతించాలని నాంపల్లి కోర్టులో అల్లు అర్జున్ తరపు లాయర్లు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనికి కూడా కోర్టు అంగీకరించలేదు.
ఈ క్రమంలో నాంపల్లి కోర్టులో అల్లు అర్జున్ తరపు లాయర్లు అబ్సెంట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీంతో కోర్టు మెమో దాఖలు చేయాలని సూచించింది. తదుపరి విచారణకు కోర్టు జులై 6 కి వాయిదా వేసింది. అప్పుడు కేసు విచారణలో అల్లు అర్జున్ వర్చువల్ గా హజరవుతారని అల్లు అర్జున్ తరపు లాయర్లు కోర్టుకు తెలిపారు.
మరోవైపు పుష్ప 2 తొక్కిసలాట ఘటనలో అల్లు అర్జున్ ను చిక్కడ పల్లి పోలీసులు ఏ 11గా చేర్చారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు 23 మందిపై చార్జీషీట్ దాఖలు చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా.. 2024 డిసెంబర్ 4న పుష్ప 2 బెనిఫిట్ షో నేపథ్యంలో అశోక్ నగర్ లో సంధ్యా థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటలో దిల్ సుఖ్ నగర్ కు చెందిన రేవతి అనే మహిళ మృతి చెందగా ఆమె కొడుకు శ్రీతేజ్ ఇంకా ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే.
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