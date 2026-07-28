Allu arjun speech in Hyderabad fans meet: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన అభిమానులతో కలిసి హైదరాబాద్ లోని యూసుఫ్ గూడ శౌర్య భవన్ లో సమావేశం అయ్యారు. దీనికి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అభిమానులు భారీగా తరలి వచ్చారు. ఈ క్రమంలో అల్లు అర్జున్ సోషల్ మీడియా ట్రోల్స్, హేటర్స్ పై తన అభిమానులకు మంచి సలహా ఇచ్చారు. సోషల్ మీడియాలో కొంత మంది హీరో ఫ్యాన్స్ అంటూ రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి.. ఒకరిపై మరోకరు ట్రోల్స్, మీమ్స్ లు చేసి వైరల్ చేస్తుంటారని, నెగెటివిటిని వ్యాప్తి చేస్తారని అన్నారు. ఇలాంటి వాటిని అస్సలు పట్టించుకొవాల్సిన పనిలేదని తెల్చి చెప్పారు. అభిమానులందరూ సానుకూల ధోరణితో ముందుకు సాగాలని, తమ సమయాన్ని, శక్తిని మంచి పనులకే వెచ్చించాలని అభిమానుల్లో కొత్త జోష్ ను నింపారు.
"నచ్చకపోతే వదిలేయండి... టైమ్ వేస్ట్ చేసుకోవద్దు.
₹100 ఉంటే .. మీకు నచ్చని విషయం కోసం ఖర్చు చేయరు కదా... మరి టైమ్ ఎందుకు టైమ్ వేస్ట్ చేసుకుంటారు?
నీకు నచ్చిన పని చేసుకో.. నీకు నచ్చిన అమ్మాయి ఇంటి ముందు వెళ్లి వెయిట్ చెయ్ !"
-- అభిమానులతో అల్లు అర్జున్ #alluarjun… pic.twitter.com/Kef7FZ4CpM
— TeluguBulletin.com (@TeluguBulletin) July 28, 2026
అంతే కాకుండా.. ఎవరైన నచ్చకపోతే వదిలేయండి...కానీ వారిపైన ట్రోల్స్ చేసుకుంటూ టైమ్ వేస్ట్ చేసుకోవద్దన్నారు.
మీ దగ్గర ₹100 ఉంటే .. మీకు నచ్చని విషయం కోసం ఖర్చు చేయరు కదా... మరి నచ్చని వాటిపైన పెట్టి టైమ్ వేస్ట్ ఎందుకు చేసుకుంటారని మాట్లాడారు.
మీకు మనసుకు నచ్చిన పనిచేసుకొవాలని, ఎవరైన అమ్మాయి నచ్చితే ఆమె ఇంటి ముందు వెళ్లి వెయిట్ చెయ్.. ఎట్ లిస్ట్ నీకు హ్యాపీగా అన్పిస్తుందంటూ, ఎంజాయ్ చేస్తావని సరదాగా మాట్లాడారు. మీకు నచ్చని పని మీద ₹1 కూడా ఖర్చుపెట్టకు.. ట్రోల్ చేసి టైమ్ వేస్ట్ చేయకంటూ ఫ్యాన్స్ కు సలహా ఇచ్చారు.
ట్రోల్స్ చేయడం, హేట్ చేయడంపైన మీ అమూల్యమైన సమయంను వెస్ట్ చేసుకొవద్దని ఆ సమయాన్ని మీ ఎదుగుదల కోసం ఉపయోగించుకోవాలని అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ కు గొప్పగా జ్ఞానోదయం చేశారు.
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. మరోవైపు బన్నీ మూవీస్ విషయానికి వస్తే.. అట్లీతో రాకా సినిమా చేస్తున్నాడు. దీనిలో దీపికా పదుకొనే కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. కళనిధి మారాన్ భారీ బడ్జెట్తో ఈ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
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