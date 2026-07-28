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Allu Arjun Video: నచ్చని వాళ్లను వదిలేయ్.!. ఫ్యాన్స్ మీట్‌లో అల్లు అర్జున్ సెటైరికల్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..

Allu arjun speech in Fans meet:  నీకు ఎవరైన నచ్చలేదా.. వదిలేయ్.. వారిపైన  ఒక్క ₹1 కూడా ఖర్చుపెట్టకండని అల్లు అర్జున్ మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా నీకు నచ్చిన అమ్మాయి ఇంటి బయట నిల్చో..కనీసం ఎంజాయ్ చేస్తావంటూ కూడా అభిమానుల్లో కొత్త జోష్ ను నింపారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 28, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:15 PM IST
Allu Arjun Video: నచ్చని వాళ్లను వదిలేయ్.!. ఫ్యాన్స్ మీట్‌లో అల్లు అర్జున్ సెటైరికల్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: alluarjuninfansmeethyderabad

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Allu Arjun Video: నచ్చని వాళ్లను వదిలేయ్.!. ఫ్యాన్స్ మీట్‌లో అల్లు అర్జున్ సెటైరికల్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..
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