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Allu Arjun Stampede Case: నేడు కోర్టులో అల్లు అర్జున్ హాజరుపై సస్పెన్స్..వెండాతున్న సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసు!

Allu Arjun Stampede Case News: సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో నేడు (జూన్ 22) నటుడు అల్లు అర్జున్ నాంపల్లి కోర్టులో వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాల్సి ఉంది. అయితే ఆయన వ్యక్తిగతంగా హాజరవుతారా? లేదా వర్చువల్‌గా హాజరయ్యేందుకు అభ్యర్ధిస్తారా అనేది కొద్దిసేపట్లో తేలిపోతుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 22, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:15 AM IST
Allu Arjun Stampede Case: నేడు కోర్టులో అల్లు అర్జున్ హాజరుపై సస్పెన్స్..వెండాతున్న సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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నేడు కోర్టులో అల్లు అర్జున్ హాజరుపై సస్పెన్స్.. వెండాతున్న తొక్కిసలాట కేసు!
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