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హైదరాబాద్‌లో పరాకాష్టకు చేరిన రాక్షసత్వం.. బాలికను వేర్వేరు చోట్లకు తిప్పుతూ 8 మంది అఘాయిత్యం, అసలేం జరిగింది?

హైదరాబాద్‌లోని అల్వాల్‌లో ఒక దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక మైనర్ బాలికను పలు ప్రాంతాలకు తిప్పుతూ లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసిన ఘటన బయటపడింది. నిందితుల రాక్షసత్వం ఎంతలా ఉందంటే, ఆ అమ్మాయిని పలు ప్రాంతాలకు తరలిస్తూ మొత్తం 8 మంది కూడా ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. ఆమెకు మద్యం, గంజాయి అలవాటు చేసి మత్తులోకి నెట్టి అత్యాచారం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 14, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:39 AM IST
హైదరాబాద్‌లో పరాకాష్టకు చేరిన రాక్షసత్వం.. బాలికను వేర్వేరు చోట్లకు తిప్పుతూ 8 మంది అఘాయిత్యం, అసలేం జరిగింది?
Image Credit: Alwal Minor Girl Assault News:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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హైదరాబాద్‌లో పరాకాష్టకు చేరిన రాక్షసత్వం.. బాలికను వేర్వేరు చోట్లకు తిప్పుతూ 8 మంది అఘాయిత్యం, అసలేం జరిగింది?
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