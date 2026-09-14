Alwal Minor Girl Assault News: రోజురోజుకూ మనుషులు రాక్షసులుగా మారిపోతున్నారు. కొందరు మృగాలు స్నేహితుల రూపంలో లేదా పరిచయస్తుల రూపంలో అమ్మాయిలపై ఘోరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అల్వాల్లో జరిగిన ఈ ఘటన పరాకాష్టకు చేరిందని చెప్పవచ్చు. 16 ఏళ్ల బాలికను యువకులు వేరువేరు ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్తూ లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు అల్వాల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. ఆమెకు మద్యం, గంజాయి మత్తు ఇచ్చి అత్యాచారం చేసినట్లు సమాచారం. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు 8 మందిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఈ మైనర్ బాలికపై జరిగిన ఘోరం కొంచెం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితురాలు 16 ఏళ్ల వయసున్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థిని. ఆమెకు పదో తరగతి చదువుతున్న సమయంలోనే సోషల్ మీడియా ద్వారా జర్రి వరుణ్ అనే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. కొన్ని రోజుల క్రితమే అతడు అమ్మాయికి మత్తు కలిగించే చాక్లెట్లు తినిపించి, తన కారులో ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు.
అతని పైశాచికతకు మరో వ్యక్తి రోమాల వరుణ్ కూడా తోడయ్యాడు. ఇతడు కూడా బాలికకు గంజాయి అలవాటు చేసి పలుమార్లు అత్యాచారం చేశాడు. ఇటీవల బాలిక తీరుపై కుటుంబీకులకు కూడా అనుమానం వచ్చి, ఆమెను మందలించారు. తొమ్మిదో తేదీన ఇంటి నుండి బయలుదేరిన సదరు బాలిక బొల్లారం రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంది. అక్కడ ఒక వ్యక్తి పరిచయమై, అతను మరో వ్యక్తిని పిలిపించి బాధితురాలికి మత్తుమందు ఇచ్చి ఆమెపై అత్యాచారం చేశారు. అనంతరం విక్కీ అనే వ్యక్తి తన స్నేహితుడు నిఖిల్ సహాయంతో ఆమెను దూలపల్లికి తీసుకెళ్లి, అక్కడ మరో ఇద్దరితో కలిసి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. చివరికి ఒక రోజంతా, రాత్రంతా వారితోనే గడిపారు.
అక్కడి నుండి తప్పించుకున్న బాలిక బొల్లారం రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంది. కానీ విక్కీ అతని స్నేహితుడు గణేష్ ఆమెను అడ్డుకుని, బలవంతంగా మేడ్చల్ రైల్వే స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ రైలులో ఆమెపై మళ్లీ అత్యాచారం చేశారు. ఆ తర్వాత ధూల్పేట వైపు ఆటోలో తీసుకెళ్తుండగా, బాలిక గట్టిగా కేకలు వేయడంతో నిందితులు ఆమెను అక్కడే వదిలేసి పారిపోయారు. అలా వారి నుంచి తప్పించుకుని ఇంటికి చేరుకున్న ఆమె, అసలు విషయం చెప్పి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేసి విచారణ మొదలుపెట్టారు. ఈ నెల 12వ తేదీ నాటికి నిందితులు జర్రి వరుణ్, రోమాల వరుణ్, గణేష్ సహా మొత్తం ఎనిమిది మందిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఓయో హోటల్ యజమానిని కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితులను జడ్జి ముందు హాజరుపరిచి రిమాండ్కు తరలించారు. ప్రస్తుతం నిందితులందరూ జైలులో ఉన్నారు.
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