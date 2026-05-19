  Alwal Child Murder: అమ్మతనానికే కళంకం.. ప్రియుడి కోసం 6 ఏళ్ల కూతురిని వాటర్ ట్యాంక్‌లో పడేసి అల్వాల్‌లో గుండెలవిసే దారుణం!

Alwal Child Murder: అమ్మతనానికే కళంకం.. ప్రియుడి కోసం 6 ఏళ్ల కూతురిని వాటర్ ట్యాంక్‌లో పడేసి అల్వాల్‌లో గుండెలవిసే దారుణం!

Mother kills 6 year Daughter Water Tank For Extramarital Affair: ఆల్వాల్‌లో దారుణం.. కన్నతల్లికే కళంకం. ప్రియుడి మోజులో ఆరేళ్ల కూతుర్ని నీళ్ల ట్యాంక్‌లో పడేసి గుండెలు పిండేసే ఘాతుకం. వివాహేతర సంబంధం కోసం కన్న కూతురునే చంపేసిన తల్లి వైనం. హైదరాబాద్ శివారులోని ఆల్వాల్‌లో ఈ హృదయ విదారక సంఘటన జరిగింది. ఒక తల్లి తన వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉందని సొంత కూతురినే దారుణంగా హతమార్చింది. ఆరేళ్ల చిన్నారిని నీటి ట్యాంక్‌లో ముంచి చంపినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 19, 2026, 09:46 AM IST|Updated: May 19, 2026, 09:46 AM IST
Alwal Child Murder: అమ్మతనానికే కళంకం.. ప్రియుడి కోసం 6 ఏళ్ల కూతురిని వాటర్ ట్యాంక్‌లో పడేసి అల్వాల్‌లో గుండెలవిసే దారుణం!
Image Credit: Mother kills 6 year Daughter Water Tank For Extramarital Affair:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

