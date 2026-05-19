Mother kills 6 year Daughter Water Tank For Extramarital Affair: కొందరు తల్లులు 'అమ్మ' అనే పదానికే మాయని మచ్చలా తయారవుతున్నారు. కడుపులో మోసి, పాలిచ్చి పెంచిన కన్నతల్లి కాలయముడిగా మారుతోంది. ఆల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలో సంచలనంగా మారింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆల్వాల్లో రేఖ అనే మహిళ తన చిన్నారితో కలిసి నివసిస్తోంది. రేఖకు 2020లో రాజుతో పెళ్లయింది. అయితే పెళ్లికి ముందే ఆమె గర్భవతి అని తెలుసుకున్న భర్త గొడవపడి ఆమెను వదిలేశాడు. ఆ తర్వాత కిరాణా షాపులో పనిచేసే సాయి (21) అనే తనకంటే చిన్నవాడైన యువకుడితో రేఖ వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి కూడా చేసింది. అయితే పాప ఉందని సాయి ఆమెకు దూరంగా ఉండటం మొదలుపెట్టాడు. తమ బంధానికి అడ్డుగా ఉందని భావించిన రేఖ పాపను చంపాలని నిర్ణయించుకుంది. శనివారం రాత్రి ఇంటిపై ఉన్న నీటి ట్యాంక్లో పాపను వేసి మూత పెట్టింది. దీంతో ఆ చిన్నారి ఊపిరాడక చనిపోయింది.
నీటి ట్యాంక్లో వేసి అత్యంత కిరాతకంగా చంపేసి, పాప కనిపించడం లేదని బోరున విలపిస్తూ స్థానికులకు చెప్పింది. దీంతో ఆమె అమాయకురాలేమో అని అందరూ అనుకున్నారు. పోలీసులకు కూడా ఏమీ తెలియనట్లు మిస్సింగ్ కేసు పెట్టింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆమె చెప్పిన సమాధానాలు పొంతన లేకపోవడంతో తమదైన శైలిలో విచారించగా, చివరకు ప్రియుడి కోసం తానే హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకుంది. పాపను నీటి ట్యాంక్లో ముంచి చంపినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఇద్దరిపై కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
కేవలం శారీరక సుఖం కోసం ఇలాంటి దారుణాలు ప్రతిరోజు ఎక్కడో ఒకచోట జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కొందరు మహిళలు అమ్మతనానికే మాయని మచ్చలా మిగులుతున్నారు. కన్నతల్లి కూతురిని చంపడంతో ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రేఖతో పాటు ఆమె ప్రియుడు సాయిపై హత్య కేసుతో పాటు ఇతర సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. వారికి కఠిన శిక్ష విధించాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి